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أمطار المدينة تستنفر مرور المنطقة.. تأمين للطرقات ودعوات للحذر

بهدف توفير وضمان انسيابية حركة المركبات بكل يُسر وسهولة

استنفرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة في الطرق والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، بعد هطول الأمطار يوم أمس، وإغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه، فيما دعت جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة .

وقامت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بتأمين المواقع التي شهدت أمطارًا غزيرة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتوفير أدوات السلامة المرورية مثل طريق قريضة (بعد ٣٠ كيلو من نقطة الضبط الأمني)، وكذلك طريق البيضاء (منتزه الخليلالبري) واستنفار كافة الآليات والكوادر البشرية لتسيير الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الحركة المرور بكل يُسر وسهولة.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت صباح اليوم أمطاراً غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول .

المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار المدينة تستنفر مرور المنطقة.. تأمين للطرقات ودعوات للحذر
سبق

استنفرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة في الطرق والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، بعد هطول الأمطار يوم أمس، وإغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه، فيما دعت جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة .

وقامت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بتأمين المواقع التي شهدت أمطارًا غزيرة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتوفير أدوات السلامة المرورية مثل طريق قريضة (بعد ٣٠ كيلو من نقطة الضبط الأمني)، وكذلك طريق البيضاء (منتزه الخليلالبري) واستنفار كافة الآليات والكوادر البشرية لتسيير الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الحركة المرور بكل يُسر وسهولة.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت صباح اليوم أمطاراً غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول .

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:25 AM

أمطار المدينة تستنفر مرور المنطقة.. تأمين للطرقات ودعوات للحذر

بهدف توفير وضمان انسيابية حركة المركبات بكل يُسر وسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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استنفرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة في الطرق والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، بعد هطول الأمطار يوم أمس، وإغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه، فيما دعت جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة .

وقامت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بتأمين المواقع التي شهدت أمطارًا غزيرة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتوفير أدوات السلامة المرورية مثل طريق قريضة (بعد ٣٠ كيلو من نقطة الضبط الأمني)، وكذلك طريق البيضاء (منتزه الخليلالبري) واستنفار كافة الآليات والكوادر البشرية لتسيير الحركة المرورية بما يضمن انسيابية الحركة المرور بكل يُسر وسهولة.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت صباح اليوم أمطاراً غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول .

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