النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاهم بين "إمارة عسير" و"مشروعات" لمتابعة مشاريعها وفق الممارسات العالمية

ضِمن الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات

رعى أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

تهدف المذكرة إلى تمكين إمارة المنطقة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة.

قام بتوقيع المذكرة كل من وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام البرنامج المكلف محمد بن علي العسيري.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني "مشروعات" والتي يتم من خلالها بناء الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة قد أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٦هـ؛ بهدف الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاهم بين "إمارة عسير" و"مشروعات" لمتابعة مشاريعها وفق الممارسات العالمية
سبق

رعى أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

تهدف المذكرة إلى تمكين إمارة المنطقة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة.

قام بتوقيع المذكرة كل من وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام البرنامج المكلف محمد بن علي العسيري.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني "مشروعات" والتي يتم من خلالها بناء الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة قد أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٦هـ؛ بهدف الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
09:56 AM

تفاهم بين "إمارة عسير" و"مشروعات" لمتابعة مشاريعها وفق الممارسات العالمية

ضِمن الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
2,277

رعى أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

تهدف المذكرة إلى تمكين إمارة المنطقة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة.

قام بتوقيع المذكرة كل من وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام البرنامج المكلف محمد بن علي العسيري.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني "مشروعات" والتي يتم من خلالها بناء الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة قد أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٦هـ؛ بهدف الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,654
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة