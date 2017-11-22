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الإحصاء الخليجي: قرابة 85 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,550 وحالات التعافي من الفيروس 2,500,447

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 85 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,993,387 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,528,017 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,500,447 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,550 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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الإحصاء الخليجي: قرابة 85 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
سبق

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 85 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,993,387 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,528,017 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,500,447 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,550 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
09:07 AM

الإحصاء الخليجي: قرابة 85 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,550 وحالات التعافي من الفيروس 2,500,447

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من 85 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,993,387 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,528,017 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,500,447 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,550 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,739
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,275
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,259

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