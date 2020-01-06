النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" بنجران تجري المقابلات الشخصية لوظائف حارس أمن

أعلنت عنها مسبقاً عبر "البوابة الإلكترونية"

أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، إجراءات مقابلة المتسابقين على الوظائف المعلنة (حارس أمن، حارسة أمن)، والتي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم إجراء المقابلة بمقر إدارة الفرع.

وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم كافة التسهيلات لكافة المتقدمين وتلبية احتياجاتهم، متمنيًا للجميع التوفيق، ومثمنًا ما تلقاه فروع الوزارة بمختلف المناطق من دعم وتوجيه معاليه؛ لاستقطاب الكوادر المؤهلة بكافة المجالات.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران وظائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" بنجران تجري المقابلات الشخصية لوظائف حارس أمن
سبق

أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، إجراءات مقابلة المتسابقين على الوظائف المعلنة (حارس أمن، حارسة أمن)، والتي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم إجراء المقابلة بمقر إدارة الفرع.

وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم كافة التسهيلات لكافة المتقدمين وتلبية احتياجاتهم، متمنيًا للجميع التوفيق، ومثمنًا ما تلقاه فروع الوزارة بمختلف المناطق من دعم وتوجيه معاليه؛ لاستقطاب الكوادر المؤهلة بكافة المجالات.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:27 PM

"الشؤون الإسلامية" بنجران تجري المقابلات الشخصية لوظائف حارس أمن

أعلنت عنها مسبقاً عبر "البوابة الإلكترونية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
318

أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، إجراءات مقابلة المتسابقين على الوظائف المعلنة (حارس أمن، حارسة أمن)، والتي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم إجراء المقابلة بمقر إدارة الفرع.

وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم كافة التسهيلات لكافة المتقدمين وتلبية احتياجاتهم، متمنيًا للجميع التوفيق، ومثمنًا ما تلقاه فروع الوزارة بمختلف المناطق من دعم وتوجيه معاليه؛ لاستقطاب الكوادر المؤهلة بكافة المجالات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,410
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,718

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة