"الشؤون الإسلامية" بنجران تجري المقابلات الشخصية لوظائف حارس أمن

أعلنت عنها مسبقاً عبر "البوابة الإلكترونية"

أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، إجراءات مقابلة المتسابقين على الوظائف المعلنة (حارس أمن، حارسة أمن)، والتي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم إجراء المقابلة بمقر إدارة الفرع.

وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم كافة التسهيلات لكافة المتقدمين وتلبية احتياجاتهم، متمنيًا للجميع التوفيق، ومثمنًا ما تلقاه فروع الوزارة بمختلف المناطق من دعم وتوجيه معاليه؛ لاستقطاب الكوادر المؤهلة بكافة المجالات.