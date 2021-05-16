احتفل الدكتور محمد عبدالمعين الأغا بزواجه من ابنة الدكتور سعيد الحازمي في حفل عائلي مختصر بجدة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا .
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إضافة إلى أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت فيها انتشار السلالة المتحورة
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"الأغا" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل الدكتور محمد عبدالمعين الأغا بزواجه من ابنة الدكتور سعيد الحازمي في حفل عائلي مختصر بجدة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا .
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"الأغا" يحتفل بزواجه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-16
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:06 PM
"الأغا" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل الدكتور محمد عبدالمعين الأغا بزواجه من ابنة الدكتور سعيد الحازمي في حفل عائلي مختصر بجدة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا .
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