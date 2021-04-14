النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

شاهد.. رسالة العقيلي للعاملين في تطبيقات التوصيل: لا تتلاعبوا.. عملكم وطني

تأسّف على استغلال بعض الشباب للتصاريح ودعاهم للالتزام

وجه الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "كلنا مسؤول" رسالة للشباب والفتيات العاملين في تطبيقات التوصيل، بالالتزام بالتعليمات وعدم استغلال تصاريح التنقل.

وأشاد العقيلي بخطوة وزارة الداخلية بتوحيد نماذج تصريح التنقل للجهات المستثناة ودورها في ضبط التلاعب.

وقال في رسالته للشباب والفتيات: "على من يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات إدراك أن ما يقومون به يعتبر خدمة كبيرة لوطنهم، لم يتم منحكم هذا التصريح إلا لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه فرصة لكسب المزيد من الدخل نتيجة زيادة العمل خلال هذه الفترة".

وتأسّف العقيلي من استغلال البعض لهذه التصاريح للتجول داعياً الجميع للالتزام.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. رسالة العقيلي للعاملين في تطبيقات التوصيل: لا تتلاعبوا.. عملكم وطني
سبق

وجه الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "كلنا مسؤول" رسالة للشباب والفتيات العاملين في تطبيقات التوصيل، بالالتزام بالتعليمات وعدم استغلال تصاريح التنقل.

وأشاد العقيلي بخطوة وزارة الداخلية بتوحيد نماذج تصريح التنقل للجهات المستثناة ودورها في ضبط التلاعب.

وقال في رسالته للشباب والفتيات: "على من يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات إدراك أن ما يقومون به يعتبر خدمة كبيرة لوطنهم، لم يتم منحكم هذا التصريح إلا لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه فرصة لكسب المزيد من الدخل نتيجة زيادة العمل خلال هذه الفترة".

وتأسّف العقيلي من استغلال البعض لهذه التصاريح للتجول داعياً الجميع للالتزام.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:44 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:11 PM

شاهد.. رسالة العقيلي للعاملين في تطبيقات التوصيل: لا تتلاعبوا.. عملكم وطني

تأسّف على استغلال بعض الشباب للتصاريح ودعاهم للالتزام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
6,277

وجه الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج "كلنا مسؤول" رسالة للشباب والفتيات العاملين في تطبيقات التوصيل، بالالتزام بالتعليمات وعدم استغلال تصاريح التنقل.

وأشاد العقيلي بخطوة وزارة الداخلية بتوحيد نماذج تصريح التنقل للجهات المستثناة ودورها في ضبط التلاعب.

وقال في رسالته للشباب والفتيات: "على من يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات إدراك أن ما يقومون به يعتبر خدمة كبيرة لوطنهم، لم يتم منحكم هذا التصريح إلا لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه فرصة لكسب المزيد من الدخل نتيجة زيادة العمل خلال هذه الفترة".

وتأسّف العقيلي من استغلال البعض لهذه التصاريح للتجول داعياً الجميع للالتزام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,064
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,265

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة