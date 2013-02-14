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الجوف تشهد انطلاق مبادرة أمير المنطقة لتمكين القطاع غير الربحي

تستمر لمدة شهرين بحضور 40 مستفيدًا من المدراء ومسؤولي المشاريع التنموية

انطلقت،‏ اليوم الأحد، مبادرة أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لتمكين القطاع غير الربحي، والتي تتكون من برنامجين؛ الأول: التمكين القيادي، ويستهدف المدراء التنفيذيين، والبرنامج. الثاني: التمكين التنموي، ويستهدف مسؤولي المشاريع التنموية.

وتستمر المبادرة لمدة شهرين متتالين، يستفيد منها 40 مستفيدًا، وتهدف إلى تزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية، والإسهام بفعالية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في التنمية، وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل، والقيام بأدوارهم القيادية بما يتوافق مع المجالات ذات الأولوية، ويشتمل برنامج المدراء التنفيذيين 60 ساعة تدريبية، وبرنامج مسؤولي المشاريع التنموية 50 ساعة تدريبية.

من جهته أوضح المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف، الدكتور أحمد السناني، قائلًا: "إننا صممنا هذا البرنامج التدريبي الاحترافي لتلبية الاحتياجات المهنية للإدارة التنفيذية في الجمعيات غير الربحية، بأفضل الأساليب التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية، كما يقدم البرامج التدريبية التدريبي نخبة من مستشارين خبراء في القطاع غير الربحي ومطلعين على أفضل الممارسات التغيير والتطوير في القطاع، كما نستخدم في هذا البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من أساليب وأدوات التدريب والتعليم لتوفير تجربة تدريب ممتعة وثرية قائمة على التعلم بالممارسة وتركز على تطوير أو إيجاد المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية للجمعية الخيرية في القطاع غير الربحي".

وبيّنت المشرفة العامة على تنفيذ المبادرة، المستشارة نسرين بنت عبدالقادر الرديني، أنه تم تصميم هذا البرنامج ليكون برنامجاً تأهيلياً لتزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية، والإسهام بفاعلية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل.

أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الجوف تشهد انطلاق مبادرة أمير المنطقة لتمكين القطاع غير الربحي
سبق

انطلقت،‏ اليوم الأحد، مبادرة أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لتمكين القطاع غير الربحي، والتي تتكون من برنامجين؛ الأول: التمكين القيادي، ويستهدف المدراء التنفيذيين، والبرنامج. الثاني: التمكين التنموي، ويستهدف مسؤولي المشاريع التنموية.

وتستمر المبادرة لمدة شهرين متتالين، يستفيد منها 40 مستفيدًا، وتهدف إلى تزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية، والإسهام بفعالية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في التنمية، وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل، والقيام بأدوارهم القيادية بما يتوافق مع المجالات ذات الأولوية، ويشتمل برنامج المدراء التنفيذيين 60 ساعة تدريبية، وبرنامج مسؤولي المشاريع التنموية 50 ساعة تدريبية.

من جهته أوضح المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف، الدكتور أحمد السناني، قائلًا: "إننا صممنا هذا البرنامج التدريبي الاحترافي لتلبية الاحتياجات المهنية للإدارة التنفيذية في الجمعيات غير الربحية، بأفضل الأساليب التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية، كما يقدم البرامج التدريبية التدريبي نخبة من مستشارين خبراء في القطاع غير الربحي ومطلعين على أفضل الممارسات التغيير والتطوير في القطاع، كما نستخدم في هذا البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من أساليب وأدوات التدريب والتعليم لتوفير تجربة تدريب ممتعة وثرية قائمة على التعلم بالممارسة وتركز على تطوير أو إيجاد المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية للجمعية الخيرية في القطاع غير الربحي".

وبيّنت المشرفة العامة على تنفيذ المبادرة، المستشارة نسرين بنت عبدالقادر الرديني، أنه تم تصميم هذا البرنامج ليكون برنامجاً تأهيلياً لتزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية، والإسهام بفاعلية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:17 PM

الجوف تشهد انطلاق مبادرة أمير المنطقة لتمكين القطاع غير الربحي

تستمر لمدة شهرين بحضور 40 مستفيدًا من المدراء ومسؤولي المشاريع التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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انطلقت،‏ اليوم الأحد، مبادرة أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لتمكين القطاع غير الربحي، والتي تتكون من برنامجين؛ الأول: التمكين القيادي، ويستهدف المدراء التنفيذيين، والبرنامج. الثاني: التمكين التنموي، ويستهدف مسؤولي المشاريع التنموية.

وتستمر المبادرة لمدة شهرين متتالين، يستفيد منها 40 مستفيدًا، وتهدف إلى تزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية، والإسهام بفعالية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في التنمية، وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل، والقيام بأدوارهم القيادية بما يتوافق مع المجالات ذات الأولوية، ويشتمل برنامج المدراء التنفيذيين 60 ساعة تدريبية، وبرنامج مسؤولي المشاريع التنموية 50 ساعة تدريبية.

من جهته أوضح المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف، الدكتور أحمد السناني، قائلًا: "إننا صممنا هذا البرنامج التدريبي الاحترافي لتلبية الاحتياجات المهنية للإدارة التنفيذية في الجمعيات غير الربحية، بأفضل الأساليب التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية، كما يقدم البرامج التدريبية التدريبي نخبة من مستشارين خبراء في القطاع غير الربحي ومطلعين على أفضل الممارسات التغيير والتطوير في القطاع، كما نستخدم في هذا البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من أساليب وأدوات التدريب والتعليم لتوفير تجربة تدريب ممتعة وثرية قائمة على التعلم بالممارسة وتركز على تطوير أو إيجاد المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية للجمعية الخيرية في القطاع غير الربحي".

وبيّنت المشرفة العامة على تنفيذ المبادرة، المستشارة نسرين بنت عبدالقادر الرديني، أنه تم تصميم هذا البرنامج ليكون برنامجاً تأهيلياً لتزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية، والإسهام بفاعلية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل.

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