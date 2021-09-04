النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكني يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية

في إطار مساعي تحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم

أطلق برنامج سكني خدمة "السوق العقاري" التي تمكن الملّاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني".
جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن خدمة "السوق العقاري" تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها "سكني" لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك.

وتأتي الخدمة امتداداً للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة "السوق العقاري" من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.

ويُقدم تطبيق وموقع سكني العديد من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب "التمويل الإلكتروني"، و"المقاول المعتمد"، و"الخرائط التفاعلية"، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية".

ويستعرض "سكني" من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشروعات سكنية يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، وكذلك أراض سكنية في 223 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.

يُذكر أن ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني 2021 شهد إعلان استفادة 124,208 أسر من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة من شهر يناير حتى يوليو 2021، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها، وتدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمركز سكني الشامل بالمدينة المنورة لتسهيل استفادة الأسر السعودية في المنطقة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سكني يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية
سبق

أطلق برنامج سكني خدمة "السوق العقاري" التي تمكن الملّاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني".
جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن خدمة "السوق العقاري" تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها "سكني" لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك.

وتأتي الخدمة امتداداً للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة "السوق العقاري" من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.

ويُقدم تطبيق وموقع سكني العديد من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب "التمويل الإلكتروني"، و"المقاول المعتمد"، و"الخرائط التفاعلية"، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية".

ويستعرض "سكني" من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشروعات سكنية يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، وكذلك أراض سكنية في 223 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.

يُذكر أن ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني 2021 شهد إعلان استفادة 124,208 أسر من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة من شهر يناير حتى يوليو 2021، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها، وتدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمركز سكني الشامل بالمدينة المنورة لتسهيل استفادة الأسر السعودية في المنطقة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
03:07 PM

سكني يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية

في إطار مساعي تحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
3,533

أطلق برنامج سكني خدمة "السوق العقاري" التي تمكن الملّاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني".
جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن خدمة "السوق العقاري" تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها "سكني" لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك.

وتأتي الخدمة امتداداً للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة "السوق العقاري" من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.

ويُقدم تطبيق وموقع سكني العديد من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب "التمويل الإلكتروني"، و"المقاول المعتمد"، و"الخرائط التفاعلية"، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية".

ويستعرض "سكني" من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشروعات سكنية يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، وكذلك أراض سكنية في 223 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.

يُذكر أن ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني 2021 شهد إعلان استفادة 124,208 أسر من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة من شهر يناير حتى يوليو 2021، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها، وتدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمركز سكني الشامل بالمدينة المنورة لتسهيل استفادة الأسر السعودية في المنطقة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة