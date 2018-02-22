يتلقى أحمد عطية الزهراني، وعلي عسيلي العتيبي، التهاني والتبريكات، بعد ترقيتهما إلى رتبة "رقيب أول" في قوات الطوارئ الخاصة بمحافظة الطائف.
"الزهراني" و"العتيبي" إلى رتبة "رقيب أول" بقوات الطوارئ بالطائف
يتلقى أحمد عطية الزهراني، وعلي عسيلي العتيبي، التهاني والتبريكات، بعد ترقيتهما إلى رتبة "رقيب أول" في قوات الطوارئ الخاصة بمحافظة الطائف.
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"الزهراني" و"العتيبي" إلى رتبة "رقيب أول" بقوات الطوارئ بالطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-22
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:27 PM
"الزهراني" و"العتيبي" إلى رتبة "رقيب أول" بقوات الطوارئ بالطائف
يتلقى أحمد عطية الزهراني، وعلي عسيلي العتيبي، التهاني والتبريكات، بعد ترقيتهما إلى رتبة "رقيب أول" في قوات الطوارئ الخاصة بمحافظة الطائف.
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