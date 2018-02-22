يتلقى أحمد عطية الزهراني، وعلي عسيلي العتيبي، التهاني والتبريكات، بعد ترقيتهما إلى رتبة "رقيب أول" في قوات الطوارئ الخاصة بمحافظة الطائف.

"الزهراني" و"العتيبي" إلى رتبة "رقيب أول" بقوات الطوارئ بالطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-22 يتلقى أحمد عطية الزهراني، وعلي عسيلي العتيبي، التهاني والتبريكات، بعد ترقيتهما إلى رتبة "رقيب أول" في قوات الطوارئ الخاصة بمحافظة الطائف.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 12:27 PM

"الزهراني" و"العتيبي" إلى رتبة "رقيب أول" بقوات الطوارئ بالطائف





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يتلقى أحمد عطية الزهراني، وعلي عسيلي العتيبي، التهاني والتبريكات، بعد ترقيتهما إلى رتبة "رقيب أول" في قوات الطوارئ الخاصة بمحافظة الطائف.