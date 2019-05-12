النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والده

قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "سبق" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والده
سبق

قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "سبق" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:38 PM

أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والده

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
249

قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "سبق" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,076
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,238

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة