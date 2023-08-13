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"كورونا" يستمر في التفشي بالأراضي الفلسطينية ..ويصيب 432 شخصًا جديدًا

الفيروس أودى بحياة طفل عمره 8 أعوام

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لطفل له من العمر 8 أعوام، من محافظة الخليل

وبيّنت مي الكيلة أن القدس المحتلة تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 149 حالة تلتها الخليل بإجمالي 107، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يستمر في التفشي بالأراضي الفلسطينية ..ويصيب 432 شخصًا جديدًا
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لطفل له من العمر 8 أعوام، من محافظة الخليل

وبيّنت مي الكيلة أن القدس المحتلة تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 149 حالة تلتها الخليل بإجمالي 107، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:14 PM

"كورونا" يستمر في التفشي بالأراضي الفلسطينية ..ويصيب 432 شخصًا جديدًا

الفيروس أودى بحياة طفل عمره 8 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لطفل له من العمر 8 أعوام، من محافظة الخليل

وبيّنت مي الكيلة أن القدس المحتلة تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 149 حالة تلتها الخليل بإجمالي 107، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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