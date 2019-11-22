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"تطوير مكة" توجِّه حركة سير المركبات باتجاه الأمير متعب لهذه الطرق

من خدمة الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد.. ابتداء من يوم الأحد القادم

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، توجيه حركة سير المركبات بطريق الخدمة للقادم من الطريق الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد باتجاه طريق الأمير متعب.

كما أعلنت الهيئة إغلاق جسر الأمير متعب، وتحويل حركة سير المركبات للقادم من المسجد الحرام (أنفاق مسخوطة) باتجاه الطريق الدائري الثالث إلى تقاطع كدن للالتفاف والرجوع باتجاه الدائري شرقًا.

جاء ذلك وفق التحويلة المرورية الموضحة بالصورة أدنى الخبر ابتداء من يوم الأحد القادم حتى تاريخ 30 / 7 / 1441؛ وذلك لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث.

هيئة تطوير مكة مرور العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير مكة" توجِّه حركة سير المركبات باتجاه الأمير متعب لهذه الطرق
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، توجيه حركة سير المركبات بطريق الخدمة للقادم من الطريق الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد باتجاه طريق الأمير متعب.

كما أعلنت الهيئة إغلاق جسر الأمير متعب، وتحويل حركة سير المركبات للقادم من المسجد الحرام (أنفاق مسخوطة) باتجاه الطريق الدائري الثالث إلى تقاطع كدن للالتفاف والرجوع باتجاه الدائري شرقًا.

جاء ذلك وفق التحويلة المرورية الموضحة بالصورة أدنى الخبر ابتداء من يوم الأحد القادم حتى تاريخ 30 / 7 / 1441؛ وذلك لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
09:58 PM

"تطوير مكة" توجِّه حركة سير المركبات باتجاه الأمير متعب لهذه الطرق

من خدمة الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد.. ابتداء من يوم الأحد القادم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,741

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، توجيه حركة سير المركبات بطريق الخدمة للقادم من الطريق الدائري الثالث وأنفاق الملك خالد باتجاه طريق الأمير متعب.

كما أعلنت الهيئة إغلاق جسر الأمير متعب، وتحويل حركة سير المركبات للقادم من المسجد الحرام (أنفاق مسخوطة) باتجاه الطريق الدائري الثالث إلى تقاطع كدن للالتفاف والرجوع باتجاه الدائري شرقًا.

جاء ذلك وفق التحويلة المرورية الموضحة بالصورة أدنى الخبر ابتداء من يوم الأحد القادم حتى تاريخ 30 / 7 / 1441؛ وذلك لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث.

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