النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كراني: مؤشرات هطول الأمطار متزايدة على الوسطى هذا اليوم

قال: حالة عدم استقرار خلال الـ 72 ساعة قادمة بالقطاع الشرقي

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تشهد المنطقة الوسطى، اليوم، مؤشرات هطولات مطرية؛ مبيناً أن حالة عدم استقرار جوي خلال الـ 72 ساعة قادمة تتركز على الوسطى والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة وشمالها، مع فرصة لأمطار رعدية.. وتزداد مؤشرات الهطول هذا اليوم على الوسطى، وتعاود على القطاع الشرقي، وأجزاءٍ من الشمال؛ نظراً لحالة (عدم استقرار) قادمة خلال الـ 72 ساعة؛ محور تمركزها الوسطى والقطاع الشرقي.. والله أعلم.. اللهم أغثنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كراني: مؤشرات هطول الأمطار متزايدة على الوسطى هذا اليوم
سبق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تشهد المنطقة الوسطى، اليوم، مؤشرات هطولات مطرية؛ مبيناً أن حالة عدم استقرار جوي خلال الـ 72 ساعة قادمة تتركز على الوسطى والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة وشمالها، مع فرصة لأمطار رعدية.. وتزداد مؤشرات الهطول هذا اليوم على الوسطى، وتعاود على القطاع الشرقي، وأجزاءٍ من الشمال؛ نظراً لحالة (عدم استقرار) قادمة خلال الـ 72 ساعة؛ محور تمركزها الوسطى والقطاع الشرقي.. والله أعلم.. اللهم أغثنا.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:32 AM

كراني: مؤشرات هطول الأمطار متزايدة على الوسطى هذا اليوم

قال: حالة عدم استقرار خلال الـ 72 ساعة قادمة بالقطاع الشرقي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
25,591

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تشهد المنطقة الوسطى، اليوم، مؤشرات هطولات مطرية؛ مبيناً أن حالة عدم استقرار جوي خلال الـ 72 ساعة قادمة تتركز على الوسطى والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة وشمالها، مع فرصة لأمطار رعدية.. وتزداد مؤشرات الهطول هذا اليوم على الوسطى، وتعاود على القطاع الشرقي، وأجزاءٍ من الشمال؛ نظراً لحالة (عدم استقرار) قادمة خلال الـ 72 ساعة؛ محور تمركزها الوسطى والقطاع الشرقي.. والله أعلم.. اللهم أغثنا.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة