النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مايكروسوفت" تخلف وعدها لمنتظري "ويندوز 11"

الشركة اكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد

رصد تقرير صحفي عالمي كيف أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أخلفت بوعدها لمنتظري نظام تشغيل "ويندوز 11".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن مايكروسوفت لم تنفذ وعدها بتقديم رموز تعبيرية "إيموجي" ثلاثية الأبعاد في "ويندوز 11" واكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد.


ومن المقرر أن تظهر الرموز التعبيرية الجديدة في تصميمات "ديف تشانيل" بويندوز 11 هذا الأسبوع عند طرحها على الجمهور العام لأول مرة.


وكانت مايكروسوفت قد وعدت في يوليو الماضي بتقديم رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد في ويندوز 11، ولكن يبدو أن الشركة الأمريكية غيرت من رأيها عند طرح النظام للجمهور.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"مايكروسوفت" تخلف وعدها لمنتظري "ويندوز 11"
سبق

رصد تقرير صحفي عالمي كيف أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أخلفت بوعدها لمنتظري نظام تشغيل "ويندوز 11".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن مايكروسوفت لم تنفذ وعدها بتقديم رموز تعبيرية "إيموجي" ثلاثية الأبعاد في "ويندوز 11" واكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد.


ومن المقرر أن تظهر الرموز التعبيرية الجديدة في تصميمات "ديف تشانيل" بويندوز 11 هذا الأسبوع عند طرحها على الجمهور العام لأول مرة.


وكانت مايكروسوفت قد وعدت في يوليو الماضي بتقديم رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد في ويندوز 11، ولكن يبدو أن الشركة الأمريكية غيرت من رأيها عند طرح النظام للجمهور.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
06:19 PM

"مايكروسوفت" تخلف وعدها لمنتظري "ويندوز 11"

الشركة اكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
886

رصد تقرير صحفي عالمي كيف أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أخلفت بوعدها لمنتظري نظام تشغيل "ويندوز 11".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن مايكروسوفت لم تنفذ وعدها بتقديم رموز تعبيرية "إيموجي" ثلاثية الأبعاد في "ويندوز 11" واكتفت بطرحها رموزًا تعبيرية ثنائية الأبعاد.


ومن المقرر أن تظهر الرموز التعبيرية الجديدة في تصميمات "ديف تشانيل" بويندوز 11 هذا الأسبوع عند طرحها على الجمهور العام لأول مرة.


وكانت مايكروسوفت قد وعدت في يوليو الماضي بتقديم رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد في ويندوز 11، ولكن يبدو أن الشركة الأمريكية غيرت من رأيها عند طرح النظام للجمهور.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,525
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة