تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات تحدد مراكز الفرق في سلم جدول الترتيب. ضمك - الفتح يحل الفتح ( الثامن - 13 نقطة) ضيفًا على نظيره ضمك (المركز الأخير - 8 نقاط) وذلك عند الساعة 3:45 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها . ضمك يسعى لخطف نقاط اللقاء من أجل مغادرة المركز الأخير والاقتراب أكثر من مناطق الدفء. في المقابل يأمل الفتح العودة بانتصار يدفعه نحو مربع الكبار. العين - أبها يستضيف العين (المركز الـ 15 -10 نقاط) نظيره أبها (المركز الـ14 -11 نقطة) وذلك عند الساعة 3:50 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة. اللقاء يشكل منعطفًا مهمًا للفريقين، نظرًا لتتابعهم في المراكز وفارق النقطة بينهما، لذا من المتوقع أن يظهر اللقاء بالندية والإثارة من أجل الهروب من ذيل مؤخرة ترتيب الفرق. الاتفاق - الوحدة يأمل الاتفاق (الخامس – 17 نقطة) مواصلة تقديم المستوى الفني المتصاعد والمقرون بالنتائج الإيجابية، من أجل ولوج مربع الكبار، وذلك حينما يواجه ضيفه الوحدة (السادس - 15 نقطة) عند الساعة 5:35 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. فيما يسعى الوحدة لترتيب أوراقه من جديد والعودة لسكة الانتصارات، وبالتالي العودة لمزاحمة الكبار داخل المربع.

"فارق النقطة" يشعل مواجهة أبها والعين .. وتبادل المراكز بين الاتفاق والوحدة أحمد سرور سبق 2021-01-01 تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات تحدد مراكز الفرق في سلم جدول الترتيب.



ضمك - الفتح

يحل الفتح ( الثامن - 13 نقطة) ضيفًا على نظيره ضمك (المركز الأخير - 8 نقاط) وذلك عند الساعة 3:45 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها .



ضمك يسعى لخطف نقاط اللقاء من أجل مغادرة المركز الأخير والاقتراب أكثر من مناطق الدفء.



في المقابل يأمل الفتح العودة بانتصار يدفعه نحو مربع الكبار.



العين - أبها

يستضيف العين (المركز الـ 15 -10 نقاط) نظيره أبها (المركز الـ14 -11 نقطة) وذلك عند الساعة 3:50 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.



اللقاء يشكل منعطفًا مهمًا للفريقين، نظرًا لتتابعهم في المراكز وفارق النقطة بينهما، لذا من المتوقع أن يظهر اللقاء بالندية والإثارة من أجل الهروب من ذيل مؤخرة ترتيب الفرق.



الاتفاق - الوحدة

يأمل الاتفاق (الخامس – 17 نقطة) مواصلة تقديم المستوى الفني المتصاعد والمقرون بالنتائج الإيجابية، من أجل ولوج مربع الكبار، وذلك حينما يواجه ضيفه الوحدة (السادس - 15 نقطة) عند الساعة 5:35 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



فيما يسعى الوحدة لترتيب أوراقه من جديد والعودة لسكة الانتصارات، وبالتالي العودة لمزاحمة الكبار داخل المربع.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442 02:03 AM

"فارق النقطة" يشعل مواجهة أبها والعين .. وتبادل المراكز بين الاتفاق والوحدة في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين





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