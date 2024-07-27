النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تصفية أملاك "بن جاسم" في أوروبا .. مشترون لثروة طائلة والذعر لهذا السبب

تتم عبر شركة "جونز لانغ لاسال" وأفراد من أسرة الحكم في قطر تحت وقع التهديد

شرع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؛ في تصفية ممتلكاته في أوروبا خشية مزيدٍ من الملاحقات القضائية ضدّه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بسبب تنامي تهم الإرهاب التي تلاحق الدولة، إلى جانب تهم لها علاقة باحتيالات مالية.

ونقلت تقارير بريطانية من مصدر مطلع، أن حمد بن جاسم؛ يدرس جدياً تصفية أملاكه كافة في أوروبا، ومن بينها فنادق فخمة في لندن وباريس، تقدر قيمتها بنحو أكثر من 869 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أنه يتوقع أن يكون هناك مزيد من الملاحقات القضائية ضدّ حمد بن جاسم؛ وعدد من أفراد النظام الحاكم بقطر.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من المشترين المحتملين في المرحلة الحالية؛ حيث إن عملية بيع الأملاك تتم عبر إحدى الشركات الوسيطة "شركة جونز لانغ لاسال"؛ وذلك في ظل مخاوف "بن جاسم" من مصادرتها أو تجميدها بسبب ملاحقات قضائية عدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تصفية أملاك "بن جاسم" في أوروبا .. مشترون لثروة طائلة والذعر لهذا السبب
سبق

شرع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؛ في تصفية ممتلكاته في أوروبا خشية مزيدٍ من الملاحقات القضائية ضدّه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بسبب تنامي تهم الإرهاب التي تلاحق الدولة، إلى جانب تهم لها علاقة باحتيالات مالية.

ونقلت تقارير بريطانية من مصدر مطلع، أن حمد بن جاسم؛ يدرس جدياً تصفية أملاكه كافة في أوروبا، ومن بينها فنادق فخمة في لندن وباريس، تقدر قيمتها بنحو أكثر من 869 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أنه يتوقع أن يكون هناك مزيد من الملاحقات القضائية ضدّ حمد بن جاسم؛ وعدد من أفراد النظام الحاكم بقطر.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من المشترين المحتملين في المرحلة الحالية؛ حيث إن عملية بيع الأملاك تتم عبر إحدى الشركات الوسيطة "شركة جونز لانغ لاسال"؛ وذلك في ظل مخاوف "بن جاسم" من مصادرتها أو تجميدها بسبب ملاحقات قضائية عدة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
12:45 PM

تصفية أملاك "بن جاسم" في أوروبا .. مشترون لثروة طائلة والذعر لهذا السبب

تتم عبر شركة "جونز لانغ لاسال" وأفراد من أسرة الحكم في قطر تحت وقع التهديد

A A A
خالد علي - الرياض
16
16,116

شرع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؛ في تصفية ممتلكاته في أوروبا خشية مزيدٍ من الملاحقات القضائية ضدّه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بسبب تنامي تهم الإرهاب التي تلاحق الدولة، إلى جانب تهم لها علاقة باحتيالات مالية.

ونقلت تقارير بريطانية من مصدر مطلع، أن حمد بن جاسم؛ يدرس جدياً تصفية أملاكه كافة في أوروبا، ومن بينها فنادق فخمة في لندن وباريس، تقدر قيمتها بنحو أكثر من 869 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أنه يتوقع أن يكون هناك مزيد من الملاحقات القضائية ضدّ حمد بن جاسم؛ وعدد من أفراد النظام الحاكم بقطر.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من المشترين المحتملين في المرحلة الحالية؛ حيث إن عملية بيع الأملاك تتم عبر إحدى الشركات الوسيطة "شركة جونز لانغ لاسال"؛ وذلك في ظل مخاوف "بن جاسم" من مصادرتها أو تجميدها بسبب ملاحقات قضائية عدة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,172
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,248
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,174

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة