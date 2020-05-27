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"أوقاف سعيد السيد" تتبرع بمبلغ 3 ملايين و150 ألف ريال لـ"الصحة"

تماشيًا مع مجهودات الحكومة ودعمًا لمبادرات الوزارة

قدَّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد -رحمه الله- تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين و150 ألف ريال لوزارة الصحة لصالح التجمعَيْن الأول والثاني الصحيَّيْن بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازًا حديثًا لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل والعناية المركزة، مشتملة على توريدها وتركيبها وصيانتها من أحدث الأجهزة في العالم بذلك التخصص، علاوة على أجهزة تنفس صناعي.

وتأتي تلك المبادرة تماشيًا مع مجهودات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على المجتمع، ودعمًا لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي الأزمة -بإذن الله-.

وقال عبدالوهاب بن سعيد السيد، نائب رئيس مجلس إدارة الوقف: "إن المبادرة هي امتداد لاستشعارنا المسؤولية الاجتماعية. ولن نألو جهدًا في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة".

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"أوقاف سعيد السيد" تتبرع بمبلغ 3 ملايين و150 ألف ريال لـ"الصحة"
سبق

قدَّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد -رحمه الله- تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين و150 ألف ريال لوزارة الصحة لصالح التجمعَيْن الأول والثاني الصحيَّيْن بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازًا حديثًا لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل والعناية المركزة، مشتملة على توريدها وتركيبها وصيانتها من أحدث الأجهزة في العالم بذلك التخصص، علاوة على أجهزة تنفس صناعي.

وتأتي تلك المبادرة تماشيًا مع مجهودات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على المجتمع، ودعمًا لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي الأزمة -بإذن الله-.

وقال عبدالوهاب بن سعيد السيد، نائب رئيس مجلس إدارة الوقف: "إن المبادرة هي امتداد لاستشعارنا المسؤولية الاجتماعية. ولن نألو جهدًا في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:34 PM

"أوقاف سعيد السيد" تتبرع بمبلغ 3 ملايين و150 ألف ريال لـ"الصحة"

تماشيًا مع مجهودات الحكومة ودعمًا لمبادرات الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّمت مؤسسة أوقاف سعيد بن عبدالله السيد -رحمه الله- تبرعًا بمبلغ ثلاثة ملايين و150 ألف ريال لوزارة الصحة لصالح التجمعَيْن الأول والثاني الصحيَّيْن بمنطقة الرياض، وهي عبارة عن 118 جهازًا حديثًا لتنقية وتعقيم الهواء بغرف العزل والعناية المركزة، مشتملة على توريدها وتركيبها وصيانتها من أحدث الأجهزة في العالم بذلك التخصص، علاوة على أجهزة تنفس صناعي.

وتأتي تلك المبادرة تماشيًا مع مجهودات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته على المجتمع، ودعمًا لمبادرات وزارة الصحة حتى تنتهي الأزمة -بإذن الله-.

وقال عبدالوهاب بن سعيد السيد، نائب رئيس مجلس إدارة الوقف: "إن المبادرة هي امتداد لاستشعارنا المسؤولية الاجتماعية. ولن نألو جهدًا في الوقوف مع حكومتنا الرشيدة بالدعم في مواجهة هذه الجائحة".

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