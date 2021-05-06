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"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة

بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات

صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من ‫أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.

الطائف أمانة الطائف أمانة محافظة الطائف

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"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة
سبق

صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من ‫أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
08:45 PM

"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة

بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات

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فهد العتيبي - الطائف
0
1,970

صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من ‫أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.

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