صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.
"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة
بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات
صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.
صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة
بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات
صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.