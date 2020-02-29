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علماء يمنيون يؤيدون إجراءات السعودية في إيقاف العمرة مؤقتاً بسبب كورونا

قال إن هذه القرارات حفظ للأنفس والصحة العامة

أشاد عدد من العلماء والدعاة اليمنيين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لحماية المجتمع والأمة من خطر انتشار فيروس كورونا، وجهودها لحماية زوار الحرمين وسكان المملكة والمقيمين فيها من أي أخطار.

وأكدوا أن ما تقوم به المملكة في هذا السياق، من إيقاف مؤقت لبرامج العمرة، يعد ضرورة استدعتها المصلحة، وأوجبتها الشريعة الإسلامية، في سبيل الحفاظ على الأمة من الأخطار.

وثمن العلماء جهود قيادة المملكة في خدمة زوار الحرمين الشريفين، وحرصها على تقديم أفضل سبل الحماية لهم، وما اتخذته في هذا الصدد من إجراءات وقائية، تنسجم وخدماتها للحجاج والمعتمرين.

وأكد وزير العدل اليمني الأسبق، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الدكتور عبدالوهاب الديلمي، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن أخذ الاحتياطات في حماية الأمة من انتشار الأمراض -مثلما هو اليوم مع مرض كورونا المنتشر- إنما هو من طرق الوقاية التي هي خير من العلاج، وهي من الأمور المشروعة.

واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إيقاف العمرة، وتعليق دخول المعتمرين بشكل مؤقت خلال هذه الأيام، فيها خير للمعتمرين ولغير المعتمرين من سكان المملكة والمقيمين فيها.

وقال "الديلمي": إن "ما قامت به المملكة من حماية الناس من خطر انتشار الفيروس، أمر يُشكرون عليه، واعتبره من الخدمات التي تقدمها المملكة للأمة، وتحافظ بها على أرواح المسلمين".

من جهته أكد نائب رئيس هيئة علماء اليمن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ أحمد حسن المعلم، في تصريح خاص لـ"سبق"، أهمية الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين إلى المملكة من معتمرين وغيرهم، واعتبر الإجراءات التي قامت بها المملكة من صميم مسؤولية الدولة.

وقال: إن "للسعودية الحق في اتخاذ الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة، وليس في هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة ما يلامون عليه،إذ إنهم بذلوا ما بوسعهم للحماية من هذا المرض الخطير".

واعتبر مفتي عدن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ علي بارويس، ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تعليق تأشيرات العمرة والزيارة للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمدة مؤقتة هو عين الصواب والحكمة، مضيفاً أن "هذه الإجراءات الوقائية تتفق مع مقاصد الشرع الشريف في الحفظ على الأنفس والصحة العامة لقاصدي هذه الأماكن الطاهرة وساكنيها".

ودعا الله تعالى بأن يحفظ هذه البلاد وجميع المسلمين من كل سوء، وأن ينجي الله البشرية من الكوارث والأمراض وأن يلبس المرضى لباس الصحة والعافية.

فيروس كورونا الجديد المشاعر المقدسة مكة المكرمة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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علماء يمنيون يؤيدون إجراءات السعودية في إيقاف العمرة مؤقتاً بسبب كورونا
سبق

أشاد عدد من العلماء والدعاة اليمنيين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لحماية المجتمع والأمة من خطر انتشار فيروس كورونا، وجهودها لحماية زوار الحرمين وسكان المملكة والمقيمين فيها من أي أخطار.

وأكدوا أن ما تقوم به المملكة في هذا السياق، من إيقاف مؤقت لبرامج العمرة، يعد ضرورة استدعتها المصلحة، وأوجبتها الشريعة الإسلامية، في سبيل الحفاظ على الأمة من الأخطار.

وثمن العلماء جهود قيادة المملكة في خدمة زوار الحرمين الشريفين، وحرصها على تقديم أفضل سبل الحماية لهم، وما اتخذته في هذا الصدد من إجراءات وقائية، تنسجم وخدماتها للحجاج والمعتمرين.

وأكد وزير العدل اليمني الأسبق، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الدكتور عبدالوهاب الديلمي، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن أخذ الاحتياطات في حماية الأمة من انتشار الأمراض -مثلما هو اليوم مع مرض كورونا المنتشر- إنما هو من طرق الوقاية التي هي خير من العلاج، وهي من الأمور المشروعة.

واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إيقاف العمرة، وتعليق دخول المعتمرين بشكل مؤقت خلال هذه الأيام، فيها خير للمعتمرين ولغير المعتمرين من سكان المملكة والمقيمين فيها.

وقال "الديلمي": إن "ما قامت به المملكة من حماية الناس من خطر انتشار الفيروس، أمر يُشكرون عليه، واعتبره من الخدمات التي تقدمها المملكة للأمة، وتحافظ بها على أرواح المسلمين".

من جهته أكد نائب رئيس هيئة علماء اليمن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ أحمد حسن المعلم، في تصريح خاص لـ"سبق"، أهمية الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين إلى المملكة من معتمرين وغيرهم، واعتبر الإجراءات التي قامت بها المملكة من صميم مسؤولية الدولة.

وقال: إن "للسعودية الحق في اتخاذ الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة، وليس في هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة ما يلامون عليه،إذ إنهم بذلوا ما بوسعهم للحماية من هذا المرض الخطير".

واعتبر مفتي عدن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ علي بارويس، ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تعليق تأشيرات العمرة والزيارة للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمدة مؤقتة هو عين الصواب والحكمة، مضيفاً أن "هذه الإجراءات الوقائية تتفق مع مقاصد الشرع الشريف في الحفظ على الأنفس والصحة العامة لقاصدي هذه الأماكن الطاهرة وساكنيها".

ودعا الله تعالى بأن يحفظ هذه البلاد وجميع المسلمين من كل سوء، وأن ينجي الله البشرية من الكوارث والأمراض وأن يلبس المرضى لباس الصحة والعافية.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:17 AM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:31 AM

علماء يمنيون يؤيدون إجراءات السعودية في إيقاف العمرة مؤقتاً بسبب كورونا

قال إن هذه القرارات حفظ للأنفس والصحة العامة

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,204

أشاد عدد من العلماء والدعاة اليمنيين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لحماية المجتمع والأمة من خطر انتشار فيروس كورونا، وجهودها لحماية زوار الحرمين وسكان المملكة والمقيمين فيها من أي أخطار.

وأكدوا أن ما تقوم به المملكة في هذا السياق، من إيقاف مؤقت لبرامج العمرة، يعد ضرورة استدعتها المصلحة، وأوجبتها الشريعة الإسلامية، في سبيل الحفاظ على الأمة من الأخطار.

وثمن العلماء جهود قيادة المملكة في خدمة زوار الحرمين الشريفين، وحرصها على تقديم أفضل سبل الحماية لهم، وما اتخذته في هذا الصدد من إجراءات وقائية، تنسجم وخدماتها للحجاج والمعتمرين.

وأكد وزير العدل اليمني الأسبق، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الدكتور عبدالوهاب الديلمي، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن أخذ الاحتياطات في حماية الأمة من انتشار الأمراض -مثلما هو اليوم مع مرض كورونا المنتشر- إنما هو من طرق الوقاية التي هي خير من العلاج، وهي من الأمور المشروعة.

واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إيقاف العمرة، وتعليق دخول المعتمرين بشكل مؤقت خلال هذه الأيام، فيها خير للمعتمرين ولغير المعتمرين من سكان المملكة والمقيمين فيها.

وقال "الديلمي": إن "ما قامت به المملكة من حماية الناس من خطر انتشار الفيروس، أمر يُشكرون عليه، واعتبره من الخدمات التي تقدمها المملكة للأمة، وتحافظ بها على أرواح المسلمين".

من جهته أكد نائب رئيس هيئة علماء اليمن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ أحمد حسن المعلم، في تصريح خاص لـ"سبق"، أهمية الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين إلى المملكة من معتمرين وغيرهم، واعتبر الإجراءات التي قامت بها المملكة من صميم مسؤولية الدولة.

وقال: إن "للسعودية الحق في اتخاذ الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة، وليس في هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة ما يلامون عليه،إذ إنهم بذلوا ما بوسعهم للحماية من هذا المرض الخطير".

واعتبر مفتي عدن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ علي بارويس، ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تعليق تأشيرات العمرة والزيارة للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمدة مؤقتة هو عين الصواب والحكمة، مضيفاً أن "هذه الإجراءات الوقائية تتفق مع مقاصد الشرع الشريف في الحفظ على الأنفس والصحة العامة لقاصدي هذه الأماكن الطاهرة وساكنيها".

ودعا الله تعالى بأن يحفظ هذه البلاد وجميع المسلمين من كل سوء، وأن ينجي الله البشرية من الكوارث والأمراض وأن يلبس المرضى لباس الصحة والعافية.

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