"تعليم عسير" تستقبل مرشحي الوظائف التعليمية بالورود

"الجوني": الوطن قدَّم الكثير لأبنائه وينتظر منهم الكثير

شهد سعد الجوني، المدير العام للتعليم في منطقة عسير، أمس حفل استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، ووقف على سير المقابلات الشخصية، بحضور المشرف العام على شؤون المعلمين في وزارة التعليم تركي الشهري، وذلك بمقر بيت الطالب.

وفي كلمة له بتلك المناسبة أكد "الجوني" أن الوطن قدم الكثير لأبنائه، وينتظر منهم الكثير.. داعيًا الجميع إلى ضرورة تفهُّم المرحلة، وما تتطلبه من مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

‏

من جهته، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع أن عدد المرشحين من البنين بلغ ٤٢ مرشحًا، و٧٩ مرشحة من البنات.

وأشار إلى أن الإدارة شكَّلت فِرق عمل لتقديم حزمة من التسهيلات، شملت الاستقبال في المطار، وتوفير السكن في بيت الطالب.