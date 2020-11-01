النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي

أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".

وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي
سبق

أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".

وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
06:27 PM

بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,396

أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".

وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,431
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,897

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة