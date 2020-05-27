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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

غزة.. وزارة الأوقاف تسمح بأداء صلاة الجمعة "فقط" في المساجد

عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 61 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، يوم الأربعاء، السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد، بينما يستمر منع الصلوات الأخرى جماعة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الرأي الحكومية التي تتبع حركة "حماس" في غزة: "إنه تقرر فتح مساجد القطاع لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المُتبعة الأسبوع الماضي للوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)".

وسمحت وزارة الأوقاف في القطاع بأداء صلاة الجمعة الماضية وصلاة عيد الفطر، ضمن إجراءات صحية وقائية تضمن التباعد ما بين المصلين، وعدم المصافحة، واستخدام كل مصلّ سجادة خاصة به.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 61 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، جميعها لموجودين داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي. وأضافت أن حالة منها توفيت وهي لامرأة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

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غزة.. وزارة الأوقاف تسمح بأداء صلاة الجمعة "فقط" في المساجد
سبق

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، يوم الأربعاء، السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد، بينما يستمر منع الصلوات الأخرى جماعة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الرأي الحكومية التي تتبع حركة "حماس" في غزة: "إنه تقرر فتح مساجد القطاع لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المُتبعة الأسبوع الماضي للوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)".

وسمحت وزارة الأوقاف في القطاع بأداء صلاة الجمعة الماضية وصلاة عيد الفطر، ضمن إجراءات صحية وقائية تضمن التباعد ما بين المصلين، وعدم المصافحة، واستخدام كل مصلّ سجادة خاصة به.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 61 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، جميعها لموجودين داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي. وأضافت أن حالة منها توفيت وهي لامرأة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:51 PM

غزة.. وزارة الأوقاف تسمح بأداء صلاة الجمعة "فقط" في المساجد

عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 61 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، يوم الأربعاء، السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد، بينما يستمر منع الصلوات الأخرى جماعة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الرأي الحكومية التي تتبع حركة "حماس" في غزة: "إنه تقرر فتح مساجد القطاع لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المُتبعة الأسبوع الماضي للوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)".

وسمحت وزارة الأوقاف في القطاع بأداء صلاة الجمعة الماضية وصلاة عيد الفطر، ضمن إجراءات صحية وقائية تضمن التباعد ما بين المصلين، وعدم المصافحة، واستخدام كل مصلّ سجادة خاصة به.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 61 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، جميعها لموجودين داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي. وأضافت أن حالة منها توفيت وهي لامرأة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.

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