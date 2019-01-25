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"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق بينها الرياض

تتكون السحب الرعدية على تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً للعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق بينها الرياض
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً للعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
12:56 PM

"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق بينها الرياض

تتكون السحب الرعدية على تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً للعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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