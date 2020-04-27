"الآسيوي": الهلال سفيرًا فوق العادة للكرة السعودية

أفرد الموقع الرسمي العربي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعض الصفحات التاريخية لمسابقة دوري أبطال آسيا في ظل فترة الركود الكروية العالمية من جراء تفشي انتشار فيروس كورونا، وتوقُّف الحياة الكروية على مستوى القارة.

وقال: "في هذه الحلقة نستعرض أبرز سفراء الدول من الأندية التي شاركت في دوري أبطال آسيا وفق معايير متعددة، أهمها عدد مرات تحقيق اللقب أو الوصول إلى الأدوار النهائية من المسابقة منذ تأسيسها حتى النسخة الأخيرة".

وأضاف: "ثلاثة أندية من غرب آسيا سبق لها تحقيق اللقب القاري، هي: الهلال والاتحاد السعوديان، والعين الإماراتي، لكن هناك العديد من الأندية التي وصلت إلى المباراة النهائية، ولم تنجح في الظفر بالكأس، ونستعرضها في سياق التقرير:

السعودية: يعتبر فريق الهلال سفيرًا فوق العادة للسعودية في المسابقة بعد أن تصدر ترتيب الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا حينما حقق لقب المسابقة 3 مرات أعوام 1991، 2000، 2019، كما نال المركز الثاني 4 مرات أعوام 1986، 1987، 2014، 2017.

ومع ذكرياته الرائعة في البطولة يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في قائمة الأندية السعودية المتميزة بفوزه باللقب مرتين عامَي 2004 و2005، واحتلاله مركز الوصافة مرة واحدة عام 2009.

كما سبق للأهلي أن جاء في المركز الثاني مرتين عامَي 1985 و2012، والشباب مرة واحدة عام 1993، والنصر مرة عام 1995.

وبفضل الألقاب الخمسة التي حققها فريقا الهلال والاتحاد فإن السعودية تتقدم دول غرب آسيا بهذه الإنجازات؛ إذ نالت فرقها الرياضية الوصافة في 9 مناسبات أخرى؛ لتحتل الكرة السعودية الصدارة في هذا الإطار".