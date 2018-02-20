الجنادرية .. أم سالم وابنتها تبدعان في صناعة العطور والمأكولات

إقبال كثيف وزوّار من جنوب إفريقيا على جناح "الحدود الشمالية"

شهد ركن "السوق الشمالي" في جناح منطقة الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية 32، مشاركات منوعة عدة؛ بينها التراثية والفنية، مسجلاً حضور أم سالم؛ صانعة العطور، وابنتها المتخصّصة في صناعة المأكولات الشعبية.

وأكّدت أم سالم؛ أن عملها في صناعة العطور بدأ منذ 25 عاماً، لافتة إلى أهمية مشاركتها في الجناح وبما يعود بالفائدة المادية لها ولمنزلها، فيما رأت ابنتها أن مشاركتها هذا العام في الجناح هي الأولى من نوعها مقدمة شكرها لأمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعمه المستمر للأسر المنتجة والعمل الحر.

وضمن فعاليات جناح الشمالية بمهرجان الجنادرية 32، وبحضور جماهيري كثيف شاركت فرقة جازان للفنون الشعبية بمسرح الجناح الرئيس، حيث قدمت الفرقة لون عرضة جازان وسط تفاعل الحضور بهذا اللون الجميل.

جدير بالذكر أن مسرح الجناح الرئيس يقدم عروض الفنون الشعبية المشهورة في منطقة الحدود الشمالية لزوّار المهرجان يومياً.

وفي سياقٍ متصل زارت مجموعة من السياح من جمهورية جنوب إفريقيا جناح منطقة الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32، مبتدئين بجولة على الجناح، والسوق الشمالي، واستمعوا إلى شرح موجز عن السوق وأركانه، وأثنوا على المنتجات المعروضة سواء في مجال الحرف اليدوية أو الملابس الصوفية أو العطور والبهارات أو المأكولات، معربين عن سعادتهم الشديدة بالأجواء الاحتفالية القائمة.

وفي نهاية الزيارة قاموا بالتقاط بعض الصور التذكارية بالجناح.