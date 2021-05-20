"المالكي" يحتفل بزواجه في حفل عائلي بالطائف

احتفل الشاب عبد الرحمن سعيد المالكي، أحد منسوبي الصحة، بزواجه في حفل عائلي مختصر بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل الشاب عبد الرحمن سعيد المالكي، أحد منسوبي الصحة، بزواجه في حفل عائلي مختصر بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل الشاب عبد الرحمن سعيد المالكي، أحد منسوبي الصحة، بزواجه في حفل عائلي مختصر بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل الشاب عبد الرحمن سعيد المالكي، أحد منسوبي الصحة، بزواجه في حفل عائلي مختصر بالطائف.
حضر الحفل عدد محدود من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.