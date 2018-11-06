"كبار العلماء": المملكة تقوم على إرث ومرتكزات جعلتها متميزة في العالم كله

هي بلاد الحرمين الشريفين وفيها متنزل وحيه ومولد رسوله ومبعثه ومهاجره

قالت هيئة كبار العلماء، إن المملكة العربية السعودية تقوم على إرث وأسس ومرتكزات جعلتها دولة متميزة في العالم كله؛ فهي بلاد الحرمين الشريفين، وفيها متنزل وحيه، ومولد رسوله، ومبعثه، ومهاجره، ومماته ﷺ.

وأضافت: نسأل الله تعالى أن يؤيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي لا يألو جهداً، وسمو ولي العهد فيما يخدم ديننا ومقدّساتنا وأمننا وشعبنا وأمتنا.