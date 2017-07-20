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تدشين عيادات متخصصة بـ"فيصل الطائف" للتشجيع على الرضاعة الطبيعية

تعمل يوميًا على فترتين وتدار عن طريق متخصصين في المجال

دشن مدير الشؤون الصحية بالنيابة، الدكتور فواز الزايدي، وبحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، العيادات المتخصصة في الرضاعة الطبيعية، ببرج النساء والولادة.

وقد تم تجهيز العيادات تجهيزاً كاملاً، وتدار عن طريق متخصصين في مجال الاستشارة للرضاعة الطبيعية، وذلك ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من ضمن أهدافها الوقاية من الأمراض للطفل والأم بشكل خاص عن طريق دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومنع تداول بدائل حليب الأم.

وأكد الدكتور "الزايدي" أن هذه العيادة تستهدف تثقيف السيدات المرضعات بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتوضيح أفضل الطرق الصحية للرضاعة، لافتًا إلى أن هناك آلية لتحويل الحوامل للعيادة خلال فترة حملهن وبعد الولادة.

وأفاد أن العيادة ستعمل يومياً على فترتين طوال أيام الأسبوع من أجل نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية والتزام برج النساء والولادة بمعايير مستشفى صديق الطفل والسعي لتحقيقها على أكمل وجه.

حضر الافتتاح المنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بالطائف، الأخصائية نهى المطيري، والدكتورة رميصاء حجازي، استشارية الرضاعة الطبيعية، ومديرة إدارة التدريب بالخدمات الطبيه المساعدة.

يذكر أن إطلاق العيادة يعد من أهم بنود مبادرة "المستشفى صديق الطفل".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تدشين عيادات متخصصة بـ"فيصل الطائف" للتشجيع على الرضاعة الطبيعية
سبق

دشن مدير الشؤون الصحية بالنيابة، الدكتور فواز الزايدي، وبحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، العيادات المتخصصة في الرضاعة الطبيعية، ببرج النساء والولادة.

وقد تم تجهيز العيادات تجهيزاً كاملاً، وتدار عن طريق متخصصين في مجال الاستشارة للرضاعة الطبيعية، وذلك ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من ضمن أهدافها الوقاية من الأمراض للطفل والأم بشكل خاص عن طريق دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومنع تداول بدائل حليب الأم.

وأكد الدكتور "الزايدي" أن هذه العيادة تستهدف تثقيف السيدات المرضعات بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتوضيح أفضل الطرق الصحية للرضاعة، لافتًا إلى أن هناك آلية لتحويل الحوامل للعيادة خلال فترة حملهن وبعد الولادة.

وأفاد أن العيادة ستعمل يومياً على فترتين طوال أيام الأسبوع من أجل نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية والتزام برج النساء والولادة بمعايير مستشفى صديق الطفل والسعي لتحقيقها على أكمل وجه.

حضر الافتتاح المنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بالطائف، الأخصائية نهى المطيري، والدكتورة رميصاء حجازي، استشارية الرضاعة الطبيعية، ومديرة إدارة التدريب بالخدمات الطبيه المساعدة.

يذكر أن إطلاق العيادة يعد من أهم بنود مبادرة "المستشفى صديق الطفل".

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:35 PM

تدشين عيادات متخصصة بـ"فيصل الطائف" للتشجيع على الرضاعة الطبيعية

تعمل يوميًا على فترتين وتدار عن طريق متخصصين في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير الشؤون الصحية بالنيابة، الدكتور فواز الزايدي، وبحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، العيادات المتخصصة في الرضاعة الطبيعية، ببرج النساء والولادة.

وقد تم تجهيز العيادات تجهيزاً كاملاً، وتدار عن طريق متخصصين في مجال الاستشارة للرضاعة الطبيعية، وذلك ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من ضمن أهدافها الوقاية من الأمراض للطفل والأم بشكل خاص عن طريق دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومنع تداول بدائل حليب الأم.

وأكد الدكتور "الزايدي" أن هذه العيادة تستهدف تثقيف السيدات المرضعات بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتوضيح أفضل الطرق الصحية للرضاعة، لافتًا إلى أن هناك آلية لتحويل الحوامل للعيادة خلال فترة حملهن وبعد الولادة.

وأفاد أن العيادة ستعمل يومياً على فترتين طوال أيام الأسبوع من أجل نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية والتزام برج النساء والولادة بمعايير مستشفى صديق الطفل والسعي لتحقيقها على أكمل وجه.

حضر الافتتاح المنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بالطائف، الأخصائية نهى المطيري، والدكتورة رميصاء حجازي، استشارية الرضاعة الطبيعية، ومديرة إدارة التدريب بالخدمات الطبيه المساعدة.

يذكر أن إطلاق العيادة يعد من أهم بنود مبادرة "المستشفى صديق الطفل".

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