النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
منع السماح بدخول غير المواطنين القادمين منها

"الداخلية": تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وإليها

انطلاق كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني

انطلقت اليوم منافسات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني البطولة المستحدثة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التي تقام لأبطال النسختين الأولى والثانية من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2021، كما سيقام دوري لكل رياضة إلكترونية أدرجت في السعودي الإلكتروني لأفضل أربعة فرق في الترتيب.

وتأتي البطولة بعد انتهاء النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 التي ضمت خمس بطولات لخمس رياضات إلكترونية مختلفة وهي CS:GO , R6S , Call Of Duty , DOTA2 , Overwatch، واستمرت المنافسات في النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 لمدة 11 أسبوعاً، وشهدت إقبالاً مميزاً للجمهور للحضور والمشاهدة لقمة المنافسة السعودية .

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني هو استمرار لوتيرة المنافسات القوية التي نشهدها في قمة المنافسة السعودية الدوري السعودي الإلكتروني، ولأجل إمتاع جمهور الرياضات الإلكترونية الضخم الذي شهدنا حضورهم في مقر الدوري.

وقال: "جمهور الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة جمهور متعطش للبطولات، وها نحن ذا نستحدث بطولة إلكترونية جديدة من أجلهم، ومن أجل خلق فرص أكبر لمشاركة الأندية واللاعبين الذين نسعى لتمكينهم وصقل مواهبهم".

وانطلقت كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني برياضة Call Of Duty الإلكترونية لعبة التصويب الأشهر التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، وباستطاعة الجمهور ومجتمع الرياضات الإلكترونية متابعة أحداث كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصة تويتش و يوتيوب، وبإمكانهم متابعة أخر المستجدات عبر حسابات الدوري السعودي الإلكتروني في وسائل التواصل الجتماعي، يوتيوب: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تويتش:

Saudi_Esports، وستُطرح تذاكر حضور المباريات عبر هذه القنوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
انطلاق كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني
سبق

انطلقت اليوم منافسات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني البطولة المستحدثة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التي تقام لأبطال النسختين الأولى والثانية من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2021، كما سيقام دوري لكل رياضة إلكترونية أدرجت في السعودي الإلكتروني لأفضل أربعة فرق في الترتيب.

وتأتي البطولة بعد انتهاء النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 التي ضمت خمس بطولات لخمس رياضات إلكترونية مختلفة وهي CS:GO , R6S , Call Of Duty , DOTA2 , Overwatch، واستمرت المنافسات في النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 لمدة 11 أسبوعاً، وشهدت إقبالاً مميزاً للجمهور للحضور والمشاهدة لقمة المنافسة السعودية .

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني هو استمرار لوتيرة المنافسات القوية التي نشهدها في قمة المنافسة السعودية الدوري السعودي الإلكتروني، ولأجل إمتاع جمهور الرياضات الإلكترونية الضخم الذي شهدنا حضورهم في مقر الدوري.

وقال: "جمهور الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة جمهور متعطش للبطولات، وها نحن ذا نستحدث بطولة إلكترونية جديدة من أجلهم، ومن أجل خلق فرص أكبر لمشاركة الأندية واللاعبين الذين نسعى لتمكينهم وصقل مواهبهم".

وانطلقت كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني برياضة Call Of Duty الإلكترونية لعبة التصويب الأشهر التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، وباستطاعة الجمهور ومجتمع الرياضات الإلكترونية متابعة أحداث كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصة تويتش و يوتيوب، وبإمكانهم متابعة أخر المستجدات عبر حسابات الدوري السعودي الإلكتروني في وسائل التواصل الجتماعي، يوتيوب: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تويتش:

Saudi_Esports، وستُطرح تذاكر حضور المباريات عبر هذه القنوات.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
06:41 PM

انطلاق كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
146

انطلقت اليوم منافسات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني البطولة المستحدثة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التي تقام لأبطال النسختين الأولى والثانية من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2021، كما سيقام دوري لكل رياضة إلكترونية أدرجت في السعودي الإلكتروني لأفضل أربعة فرق في الترتيب.

وتأتي البطولة بعد انتهاء النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 التي ضمت خمس بطولات لخمس رياضات إلكترونية مختلفة وهي CS:GO , R6S , Call Of Duty , DOTA2 , Overwatch، واستمرت المنافسات في النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 لمدة 11 أسبوعاً، وشهدت إقبالاً مميزاً للجمهور للحضور والمشاهدة لقمة المنافسة السعودية .

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني هو استمرار لوتيرة المنافسات القوية التي نشهدها في قمة المنافسة السعودية الدوري السعودي الإلكتروني، ولأجل إمتاع جمهور الرياضات الإلكترونية الضخم الذي شهدنا حضورهم في مقر الدوري.

وقال: "جمهور الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة جمهور متعطش للبطولات، وها نحن ذا نستحدث بطولة إلكترونية جديدة من أجلهم، ومن أجل خلق فرص أكبر لمشاركة الأندية واللاعبين الذين نسعى لتمكينهم وصقل مواهبهم".

وانطلقت كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني برياضة Call Of Duty الإلكترونية لعبة التصويب الأشهر التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، وباستطاعة الجمهور ومجتمع الرياضات الإلكترونية متابعة أحداث كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصة تويتش و يوتيوب، وبإمكانهم متابعة أخر المستجدات عبر حسابات الدوري السعودي الإلكتروني في وسائل التواصل الجتماعي، يوتيوب: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تويتش:

Saudi_Esports، وستُطرح تذاكر حضور المباريات عبر هذه القنوات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,368
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,286

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة