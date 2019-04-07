كرم سامي السليمان مدير عام جمارك الرقعي، الموظف عيد بن حلوان الشمري؛ تقديراً لجهوده المبذولة وإخلاصه وتفانيه خلال فترة عمله في جمارك الرقعي، بعد أن أنهى سنوات خدمته التي قضاها في خدمة دينه ووطنه.
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تكريم عيد الشمري في جمارك الرقعي
كرم سامي السليمان مدير عام جمارك الرقعي، الموظف عيد بن حلوان الشمري؛ تقديراً لجهوده المبذولة وإخلاصه وتفانيه خلال فترة عمله في جمارك الرقعي، بعد أن أنهى سنوات خدمته التي قضاها في خدمة دينه ووطنه.
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تكريم عيد الشمري في جمارك الرقعيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-07
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:20 PM
تكريم عيد الشمري في جمارك الرقعي
كرم سامي السليمان مدير عام جمارك الرقعي، الموظف عيد بن حلوان الشمري؛ تقديراً لجهوده المبذولة وإخلاصه وتفانيه خلال فترة عمله في جمارك الرقعي، بعد أن أنهى سنوات خدمته التي قضاها في خدمة دينه ووطنه.
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