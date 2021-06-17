رغم الغبار.. الملاحة الجوية في مطار الكويت تسير بصورة طبيعية

"الطيران المدني" يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية، رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسم "الطيران المدني" سعد العتيبي، وفق وكالة الأنباء الكويتية: حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية.

وأضاف: مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة في المطار إضافة إلى ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.

وأردف "العتيبي": معدل الرؤية الذي يؤثر على حركة الطيران عندما يصل إلى أقل من 300 متر بحسب المعايير المتبعة، ونؤكد اتخاذ كل الاجراءات ذات الصلة لضمان سلامة الحركة الجوية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد توقعت في وقت سابق اليوم استمرار الرياح الشمالية الغربية الحارة ونشيطة السرعة تتجاوز 70 كيلومترًا في الساعة مصحوبة بهبات قوية مثيرة للغبار خصوصًا نهار اليوم الخميس، ومن المنتظر أن تضعف شدة الرياح تدريجيًا ابتداءً من عصر يوم غد الجمعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي: هذه الرياح المغبرة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر وقد تنعدم على بعض المناطق خصوصًا المكشوفة وارتفاع أمواج البحر أكثر من سبعة أقدام.