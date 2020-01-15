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مواطن يعثر على "حصى" في رغيف خبز بالقوز.. و"البلدية": لا تهاوُن بالنظام

وسط مطالبات الأهالي بتكثيف الجولات الرقابية على المخابز والمطاعم

نفى المتحدث الرسمي باسم بلدية مركز القوز جنوب محافظة القنفذة خليل الشيخي، أي تهاون من قبل البلدية، على خلفية واقعة عثور مواطن على حصاة في رغيف خبز كان قد اشتراه من أحد المطاعم التي تقوم بإعداد وجبة البروست.

وقال "الشيخي": تحرص البلدية وجميع منسوبيها على تقديم أجود وأرقى خدمة للمواطنين، موضحاً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق كل مخالف ومتهاون بصحة المواطنين والمقيمين.

ودعا المواطن الشاكي وجميع المواطنين إلى المسارعة بتقديم شكوى فورية عبر نظام 940، ليتسنى للبلدية متابعة ذلك عن طريق قسم مراقبة الصحة بالبلدية.

وأشار إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم شكواه عن طريق الرقم 940 في أي وقت سواءً في الفترة الصباحية أو المسائية؛ تسهيلاً عليه، كما يستطيع تقديم شكواه بشكل رسمي لرئيس البلدية خلال الفترة الصباحية لتوجيهها للقسم المختص.

وقدّم المتحدث شكره لصحيفة "سبق" على حرصها الدائم لإيصال شكوى وملاحظات المواطنين.

وكان قد قال المواطن إبراهيم يحيى صديق الناشري من سكان القوز بأنه ذهب لشراء وجبة العشاء يوم أمس الأول من أحد المطاعم التي تعد البروست -تحتفظ سبق باسمه- وكما تعرف أنهم يضيفون بعض الخبز للوجبة، فتفاجأت بوجود حصى بداخل الخبز، مستنكراً الإهمال الذي يحدث في الأفران المسؤولة عن إنتاج الخبز للمواطنين.

وقال "الناشري": فوجئت بوجود الحصى بحجم كبير في ظهر الرغيف، وأبدى المواطن تعجبه من عدم مبالاة عمال المخبز وإهمالهم أثناء تحضير العجين، الأمر الذي ترتب عليه وصول هذه الحصاة إلى رغيف الخبز دون مشاهدته.

وطالب "الناشري" بلدية القوز بتكثيف جولاتها على المخابز والمطاعم والتأكد من سلامة ما يقدمونه للمواطنين والمقيمين، وكذلك التأكد من سلامة العاملين فيها من الأمراض؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي مركز القوز يشكون من الإهمال وسوء الخدمة ومتخوفين من تأثير هذه المشكلة على صحتهم وصحة أبنائهم، مطالبين المسؤولين بوزارة البلدية بمتابعة ما يحدث.

حصاة في رغيف خبز بلدية مركز القوز محافظة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يعثر على "حصى" في رغيف خبز بالقوز.. و"البلدية": لا تهاوُن بالنظام
سبق

نفى المتحدث الرسمي باسم بلدية مركز القوز جنوب محافظة القنفذة خليل الشيخي، أي تهاون من قبل البلدية، على خلفية واقعة عثور مواطن على حصاة في رغيف خبز كان قد اشتراه من أحد المطاعم التي تقوم بإعداد وجبة البروست.

وقال "الشيخي": تحرص البلدية وجميع منسوبيها على تقديم أجود وأرقى خدمة للمواطنين، موضحاً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق كل مخالف ومتهاون بصحة المواطنين والمقيمين.

ودعا المواطن الشاكي وجميع المواطنين إلى المسارعة بتقديم شكوى فورية عبر نظام 940، ليتسنى للبلدية متابعة ذلك عن طريق قسم مراقبة الصحة بالبلدية.

وأشار إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم شكواه عن طريق الرقم 940 في أي وقت سواءً في الفترة الصباحية أو المسائية؛ تسهيلاً عليه، كما يستطيع تقديم شكواه بشكل رسمي لرئيس البلدية خلال الفترة الصباحية لتوجيهها للقسم المختص.

وقدّم المتحدث شكره لصحيفة "سبق" على حرصها الدائم لإيصال شكوى وملاحظات المواطنين.

وكان قد قال المواطن إبراهيم يحيى صديق الناشري من سكان القوز بأنه ذهب لشراء وجبة العشاء يوم أمس الأول من أحد المطاعم التي تعد البروست -تحتفظ سبق باسمه- وكما تعرف أنهم يضيفون بعض الخبز للوجبة، فتفاجأت بوجود حصى بداخل الخبز، مستنكراً الإهمال الذي يحدث في الأفران المسؤولة عن إنتاج الخبز للمواطنين.

وقال "الناشري": فوجئت بوجود الحصى بحجم كبير في ظهر الرغيف، وأبدى المواطن تعجبه من عدم مبالاة عمال المخبز وإهمالهم أثناء تحضير العجين، الأمر الذي ترتب عليه وصول هذه الحصاة إلى رغيف الخبز دون مشاهدته.

وطالب "الناشري" بلدية القوز بتكثيف جولاتها على المخابز والمطاعم والتأكد من سلامة ما يقدمونه للمواطنين والمقيمين، وكذلك التأكد من سلامة العاملين فيها من الأمراض؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي مركز القوز يشكون من الإهمال وسوء الخدمة ومتخوفين من تأثير هذه المشكلة على صحتهم وصحة أبنائهم، مطالبين المسؤولين بوزارة البلدية بمتابعة ما يحدث.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
03:17 PM

مواطن يعثر على "حصى" في رغيف خبز بالقوز.. و"البلدية": لا تهاوُن بالنظام

وسط مطالبات الأهالي بتكثيف الجولات الرقابية على المخابز والمطاعم

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علي السحاري - القنفذة
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نفى المتحدث الرسمي باسم بلدية مركز القوز جنوب محافظة القنفذة خليل الشيخي، أي تهاون من قبل البلدية، على خلفية واقعة عثور مواطن على حصاة في رغيف خبز كان قد اشتراه من أحد المطاعم التي تقوم بإعداد وجبة البروست.

وقال "الشيخي": تحرص البلدية وجميع منسوبيها على تقديم أجود وأرقى خدمة للمواطنين، موضحاً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق كل مخالف ومتهاون بصحة المواطنين والمقيمين.

ودعا المواطن الشاكي وجميع المواطنين إلى المسارعة بتقديم شكوى فورية عبر نظام 940، ليتسنى للبلدية متابعة ذلك عن طريق قسم مراقبة الصحة بالبلدية.

وأشار إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم شكواه عن طريق الرقم 940 في أي وقت سواءً في الفترة الصباحية أو المسائية؛ تسهيلاً عليه، كما يستطيع تقديم شكواه بشكل رسمي لرئيس البلدية خلال الفترة الصباحية لتوجيهها للقسم المختص.

وقدّم المتحدث شكره لصحيفة "سبق" على حرصها الدائم لإيصال شكوى وملاحظات المواطنين.

وكان قد قال المواطن إبراهيم يحيى صديق الناشري من سكان القوز بأنه ذهب لشراء وجبة العشاء يوم أمس الأول من أحد المطاعم التي تعد البروست -تحتفظ سبق باسمه- وكما تعرف أنهم يضيفون بعض الخبز للوجبة، فتفاجأت بوجود حصى بداخل الخبز، مستنكراً الإهمال الذي يحدث في الأفران المسؤولة عن إنتاج الخبز للمواطنين.

وقال "الناشري": فوجئت بوجود الحصى بحجم كبير في ظهر الرغيف، وأبدى المواطن تعجبه من عدم مبالاة عمال المخبز وإهمالهم أثناء تحضير العجين، الأمر الذي ترتب عليه وصول هذه الحصاة إلى رغيف الخبز دون مشاهدته.

وطالب "الناشري" بلدية القوز بتكثيف جولاتها على المخابز والمطاعم والتأكد من سلامة ما يقدمونه للمواطنين والمقيمين، وكذلك التأكد من سلامة العاملين فيها من الأمراض؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي مركز القوز يشكون من الإهمال وسوء الخدمة ومتخوفين من تأثير هذه المشكلة على صحتهم وصحة أبنائهم، مطالبين المسؤولين بوزارة البلدية بمتابعة ما يحدث.

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