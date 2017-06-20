توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً واضحاً لرياح البوارح اليوم وغداً. وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار. وأضاف: اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة.

"المسند" يحذر من "البوارح": نشاطها واضح اليوم وغداً مثيرة للغبار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-20 توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً واضحاً لرياح البوارح اليوم وغداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار.

وأضاف: اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 10:13 AM

"المسند" يحذر من "البوارح": نشاطها واضح اليوم وغداً مثيرة للغبار قال: الجمعة يدخل الصيف فيه أطول نهار وأقصر ليل ومدته 93 يوماً





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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً واضحاً لرياح البوارح اليوم وغداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار.

وأضاف: اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة.