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"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

لتجويد الخدمات وشفافيتها وتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيلها بشكل مباشر

أكّدت وزارة الحج والعمرة سعيها لتجويد الخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، من خلال تفعيل المحرّك السعودي للحجز المركزي الذي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs

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"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية
سبق

أكّدت وزارة الحج والعمرة سعيها لتجويد الخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، من خلال تفعيل المحرّك السعودي للحجز المركزي الذي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:04 PM

"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

لتجويد الخدمات وشفافيتها وتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيلها بشكل مباشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت وزارة الحج والعمرة سعيها لتجويد الخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، من خلال تفعيل المحرّك السعودي للحجز المركزي الذي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs

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