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جدة.. "بلدية المطار" تطلق حملة نظافة شاملة في أحياء المروة

بمشاركة مجتمعية من الجهات والأفراد

أطلقت بلدية المطار الفرعية "حملة نظافة" شاملة في أحياء المروة تستمر أسبوعًا، وذلك في إطار مبادرة للنظافة تقدم بها عمدة الحي سعيد القرني بمشاركة وتنسيق مع مركز الرعاية الأولية، وتستهدف الحملة رفع المبعثرات والمخلفات والكنس اليدوي وأعمال الرش داخل المنازل وخارجها.

وبين رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الحملة تأتي بدعم من إدارتي النظافة وصحة البيئة في الأمانة وتهدف إلى رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي داخل الأحياء بمشاركة مجتمعية من الجهات والأفراد.

وأضاف المهندس الزهراني أن المبادرة تضم 240 عامل رش و30 عامل نظافة إلى جانب 10 مراقبين ومشرفين ميدانيين، فيما تم تخصيص 60 سيارة و180 جهاز رش لتغطية الأحياء المستهدفة، مشيرًا إلى أن بلدية المطار تتبنى أي مبادرات مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات داخل الأحياء.

يذكر أن الحملة تدعم خطط أمانة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والبيئي وتحسين المشهد الحضاري.

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جدة.. "بلدية المطار" تطلق حملة نظافة شاملة في أحياء المروة
سبق

أطلقت بلدية المطار الفرعية "حملة نظافة" شاملة في أحياء المروة تستمر أسبوعًا، وذلك في إطار مبادرة للنظافة تقدم بها عمدة الحي سعيد القرني بمشاركة وتنسيق مع مركز الرعاية الأولية، وتستهدف الحملة رفع المبعثرات والمخلفات والكنس اليدوي وأعمال الرش داخل المنازل وخارجها.

وبين رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الحملة تأتي بدعم من إدارتي النظافة وصحة البيئة في الأمانة وتهدف إلى رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي داخل الأحياء بمشاركة مجتمعية من الجهات والأفراد.

وأضاف المهندس الزهراني أن المبادرة تضم 240 عامل رش و30 عامل نظافة إلى جانب 10 مراقبين ومشرفين ميدانيين، فيما تم تخصيص 60 سيارة و180 جهاز رش لتغطية الأحياء المستهدفة، مشيرًا إلى أن بلدية المطار تتبنى أي مبادرات مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات داخل الأحياء.

يذكر أن الحملة تدعم خطط أمانة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والبيئي وتحسين المشهد الحضاري.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
07:23 PM

جدة.. "بلدية المطار" تطلق حملة نظافة شاملة في أحياء المروة

بمشاركة مجتمعية من الجهات والأفراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت بلدية المطار الفرعية "حملة نظافة" شاملة في أحياء المروة تستمر أسبوعًا، وذلك في إطار مبادرة للنظافة تقدم بها عمدة الحي سعيد القرني بمشاركة وتنسيق مع مركز الرعاية الأولية، وتستهدف الحملة رفع المبعثرات والمخلفات والكنس اليدوي وأعمال الرش داخل المنازل وخارجها.

وبين رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الحملة تأتي بدعم من إدارتي النظافة وصحة البيئة في الأمانة وتهدف إلى رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي داخل الأحياء بمشاركة مجتمعية من الجهات والأفراد.

وأضاف المهندس الزهراني أن المبادرة تضم 240 عامل رش و30 عامل نظافة إلى جانب 10 مراقبين ومشرفين ميدانيين، فيما تم تخصيص 60 سيارة و180 جهاز رش لتغطية الأحياء المستهدفة، مشيرًا إلى أن بلدية المطار تتبنى أي مبادرات مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات داخل الأحياء.

يذكر أن الحملة تدعم خطط أمانة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والبيئي وتحسين المشهد الحضاري.

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