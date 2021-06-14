الوطني للأرصاد: عوالق ترابية على عسير تستمر لـ10 مساء

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية والحالة تشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10مساءً.