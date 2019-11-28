النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة

عبر تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف"، الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.

وينطلق البرنامج من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عملياً من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيداً لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

ويستند البرنامج إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير. وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ابتداءً من الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م، ولمدة خمسة أيام.

يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت ضرورة متابعة الأسماء المزمع دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية: www.mof.gov.sa مشيرةً إلى أنه على من يعلن عن أسمائهم اصطحاب أصول المستندات لمطابقتها عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين؛ فإن ذلك يعدّ عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وزارة المالية وزارة الخدمة المدنية تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة
سبق

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف"، الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.

وينطلق البرنامج من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عملياً من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيداً لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

ويستند البرنامج إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير. وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ابتداءً من الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م، ولمدة خمسة أيام.

يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت ضرورة متابعة الأسماء المزمع دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية: www.mof.gov.sa مشيرةً إلى أنه على من يعلن عن أسمائهم اصطحاب أصول المستندات لمطابقتها عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين؛ فإن ذلك يعدّ عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
02:04 PM

وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة

عبر تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,566

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف"، الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.

وينطلق البرنامج من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عملياً من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيداً لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

ويستند البرنامج إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير. وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ابتداءً من الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م، ولمدة خمسة أيام.

يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت ضرورة متابعة الأسماء المزمع دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية: www.mof.gov.sa مشيرةً إلى أنه على من يعلن عن أسمائهم اصطحاب أصول المستندات لمطابقتها عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين؛ فإن ذلك يعدّ عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,214
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,700
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,074
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,429

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة