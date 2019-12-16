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أمير الباحة يكرِّم فتاة سعودية أنقذت مصابًا في حادث سير خارج الدوام الرسمي

الاختصاصية "أمجاد" صادفت الحادثة فترجلت من مركبتها وباشرت إنقاذ المصابين

قام أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس الأحد بتكريم فتاة سعودية، تعمل في صحة الباحة، بعد قيامها بإنقاذ مواطن في حادث مروري أثناء عودتها من رحلة عائلية خارج وقت عملها، مثمنًا لها ذلك العمل البطولي.

وتفصيلاً، استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود الاختصاصية أمجاد الزهراني ووالدها لقيامها بإنقاذ رجل في حادث سير خارج وقت الدوام الرسمي.

وثمَّن أمير المنطقة هذا العمل البطولي الذي قامت به بإنقاذ الرجل؛ وهو ما يعد مفخرة وإنجازًا عظيمًا، متمنيًا لها التوفيق، ومؤكدًا أن مثل هذه الإنجازات هي بفضل الله أولاً، ثم بما توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية ودعم للارتقاء بشباب وشابات هذا الوطن لخدمة المواطنين.

ومن جهتها، أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها، ووعدت ببذل كل الجهود خدمة للدين والوطن.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

وعن تفاصيل الحادثة والعمل الإنساني قالت اختصاصية الصحة العامة في مركز صحي النصباء بمحافظة المندق أمجاد محمد الشغاغة الزهراني لـ"سبق": كان ذلك أثناء عودتنا من رحلة عائلية بالساحل التهامي في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك مساء السبت قبل أسبوعَيْن تقريبًا، وصادفنا في عقبة الباحة حادثًا أليمًا أمام أعيننا، وكنا أول من باشر الحادث، وباشرتُ فورًا إسعاف المصابين وعمل الإنعاش القلبي، وتبليغ الجهات المختصة بعمل اللازم، وذلك ضمن عملنا الصحي الإنساني الذي هو إنقاذ حياة الإنسان.

وأضافت: تشرفت باستدعاء أمير الباحة ولقائه مع والدي والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج؛ وذلك من حرص قيادتنا العظيمة على تكريم الأعمال الإنسانية الذي سيزيدني حتمًا حرصًا وتضحية.

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود تكريم فتاة سعودية إنقاذ مواطن في حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يكرِّم فتاة سعودية أنقذت مصابًا في حادث سير خارج الدوام الرسمي
سبق

قام أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس الأحد بتكريم فتاة سعودية، تعمل في صحة الباحة، بعد قيامها بإنقاذ مواطن في حادث مروري أثناء عودتها من رحلة عائلية خارج وقت عملها، مثمنًا لها ذلك العمل البطولي.

وتفصيلاً، استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود الاختصاصية أمجاد الزهراني ووالدها لقيامها بإنقاذ رجل في حادث سير خارج وقت الدوام الرسمي.

وثمَّن أمير المنطقة هذا العمل البطولي الذي قامت به بإنقاذ الرجل؛ وهو ما يعد مفخرة وإنجازًا عظيمًا، متمنيًا لها التوفيق، ومؤكدًا أن مثل هذه الإنجازات هي بفضل الله أولاً، ثم بما توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية ودعم للارتقاء بشباب وشابات هذا الوطن لخدمة المواطنين.

ومن جهتها، أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها، ووعدت ببذل كل الجهود خدمة للدين والوطن.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

وعن تفاصيل الحادثة والعمل الإنساني قالت اختصاصية الصحة العامة في مركز صحي النصباء بمحافظة المندق أمجاد محمد الشغاغة الزهراني لـ"سبق": كان ذلك أثناء عودتنا من رحلة عائلية بالساحل التهامي في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك مساء السبت قبل أسبوعَيْن تقريبًا، وصادفنا في عقبة الباحة حادثًا أليمًا أمام أعيننا، وكنا أول من باشر الحادث، وباشرتُ فورًا إسعاف المصابين وعمل الإنعاش القلبي، وتبليغ الجهات المختصة بعمل اللازم، وذلك ضمن عملنا الصحي الإنساني الذي هو إنقاذ حياة الإنسان.

وأضافت: تشرفت باستدعاء أمير الباحة ولقائه مع والدي والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج؛ وذلك من حرص قيادتنا العظيمة على تكريم الأعمال الإنسانية الذي سيزيدني حتمًا حرصًا وتضحية.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:52 AM

أمير الباحة يكرِّم فتاة سعودية أنقذت مصابًا في حادث سير خارج الدوام الرسمي

الاختصاصية "أمجاد" صادفت الحادثة فترجلت من مركبتها وباشرت إنقاذ المصابين

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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16,285

قام أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس الأحد بتكريم فتاة سعودية، تعمل في صحة الباحة، بعد قيامها بإنقاذ مواطن في حادث مروري أثناء عودتها من رحلة عائلية خارج وقت عملها، مثمنًا لها ذلك العمل البطولي.

وتفصيلاً، استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود الاختصاصية أمجاد الزهراني ووالدها لقيامها بإنقاذ رجل في حادث سير خارج وقت الدوام الرسمي.

وثمَّن أمير المنطقة هذا العمل البطولي الذي قامت به بإنقاذ الرجل؛ وهو ما يعد مفخرة وإنجازًا عظيمًا، متمنيًا لها التوفيق، ومؤكدًا أن مثل هذه الإنجازات هي بفضل الله أولاً، ثم بما توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية ودعم للارتقاء بشباب وشابات هذا الوطن لخدمة المواطنين.

ومن جهتها، أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها، ووعدت ببذل كل الجهود خدمة للدين والوطن.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

وعن تفاصيل الحادثة والعمل الإنساني قالت اختصاصية الصحة العامة في مركز صحي النصباء بمحافظة المندق أمجاد محمد الشغاغة الزهراني لـ"سبق": كان ذلك أثناء عودتنا من رحلة عائلية بالساحل التهامي في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك مساء السبت قبل أسبوعَيْن تقريبًا، وصادفنا في عقبة الباحة حادثًا أليمًا أمام أعيننا، وكنا أول من باشر الحادث، وباشرتُ فورًا إسعاف المصابين وعمل الإنعاش القلبي، وتبليغ الجهات المختصة بعمل اللازم، وذلك ضمن عملنا الصحي الإنساني الذي هو إنقاذ حياة الإنسان.

وأضافت: تشرفت باستدعاء أمير الباحة ولقائه مع والدي والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج؛ وذلك من حرص قيادتنا العظيمة على تكريم الأعمال الإنسانية الذي سيزيدني حتمًا حرصًا وتضحية.

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