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بلدية بارق تنظّم حركة المتسوقين في أول أيام رمضان

باشر مراقبو بلدية محافظة بارق في أول أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

فيما وجه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بتكثيف الأعمال الرقابية ضمن خطة البلدية للعمل في شهر رمضان المبارك، التي اعتمدها وحذر فيها من حدوث الازدحام في الأسواق التجارية والمطاعم قبل ساعات حظر التجول.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، وتم تنظيم حركة المتسوقين داخل الأسواق، والكشف على العاملين بسؤالهم عن الأعراض وكشف درجة الحرارة، كما تتم جميع أعمال التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وكانت حركة المتسوقين مرتبة ولم تشهد ازدحامات أو مخالفات للإجراءات الوقائية.

فيروس كورونا الجديد بلدية بارق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية بارق تنظّم حركة المتسوقين في أول أيام رمضان
سبق

باشر مراقبو بلدية محافظة بارق في أول أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

فيما وجه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بتكثيف الأعمال الرقابية ضمن خطة البلدية للعمل في شهر رمضان المبارك، التي اعتمدها وحذر فيها من حدوث الازدحام في الأسواق التجارية والمطاعم قبل ساعات حظر التجول.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، وتم تنظيم حركة المتسوقين داخل الأسواق، والكشف على العاملين بسؤالهم عن الأعراض وكشف درجة الحرارة، كما تتم جميع أعمال التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وكانت حركة المتسوقين مرتبة ولم تشهد ازدحامات أو مخالفات للإجراءات الوقائية.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
05:47 PM

بلدية بارق تنظّم حركة المتسوقين في أول أيام رمضان

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
2
5,624

باشر مراقبو بلدية محافظة بارق في أول أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

فيما وجه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بتكثيف الأعمال الرقابية ضمن خطة البلدية للعمل في شهر رمضان المبارك، التي اعتمدها وحذر فيها من حدوث الازدحام في الأسواق التجارية والمطاعم قبل ساعات حظر التجول.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، وتم تنظيم حركة المتسوقين داخل الأسواق، والكشف على العاملين بسؤالهم عن الأعراض وكشف درجة الحرارة، كما تتم جميع أعمال التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وكانت حركة المتسوقين مرتبة ولم تشهد ازدحامات أو مخالفات للإجراءات الوقائية.

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