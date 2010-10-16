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فتش عن "شجرة الشيطان".. كلاب وثعابين تحاصر سكان مخطط الليث الجنوبي!

مناشدات للسكان تطالب بتدخُّل سريع والتحرُّك للقضاء على "السلم الأمريكي" أولاً

وثّق مواطن في الليث بالتحديد في المخطط الجنوبي؛ كلاباً ضالة تتخذ من مدخل منزله مأوى لها، إضافة إلى ثعبان لقي حتفه بمقربة من منزله؛ يتضح أنه تعرّض للدهس قبل وصوله إلى المنزل.

وعزا المواطن تكاثر الكلاب والثعابين في المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ إلى وجود "شجرة الشيطان"، كما يحلو للبعض تسميتها، وانتشارها في المخطط؛ ما جعل المكان بيئة مناسبة لتكاثر الثعابين؛ إضافة إلى الكلاب التي تأوي وتستظل بظلال هذه الأشجار المنتشرة، والذي يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وأبدى المواطن تخوفه من الكلاب الضالة التي هي الأخرى بحاجة إلى حملة بلدية للقضاء عليها؛ خاصةً أنها تشكل خطراً محتوماً على المارة بمن فيهم الأطفال، لافتاً إلى أن اختباءها وسط الشجر ساعد في عدم القضاء عليها، في إشارة له بأن القضاء على "السلم الأمريكي" هو ما يتطلع إليه السكان أولاً.

وناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم مع الظواهر السلبية في المخطط، والمتمثلة في انتشار الكلاب الضالة، وظهور الثعابين بين حين وآخر، إلى جانب مناشدتهم بالقضاء على الشجر الذي فرض سيطرته على المخطط وسط صمت رهيب من الجهات المختصة في القضاء عليها والحيلولة دون انتشارها.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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فتش عن "شجرة الشيطان".. كلاب وثعابين تحاصر سكان مخطط الليث الجنوبي!
سبق

وثّق مواطن في الليث بالتحديد في المخطط الجنوبي؛ كلاباً ضالة تتخذ من مدخل منزله مأوى لها، إضافة إلى ثعبان لقي حتفه بمقربة من منزله؛ يتضح أنه تعرّض للدهس قبل وصوله إلى المنزل.

وعزا المواطن تكاثر الكلاب والثعابين في المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ إلى وجود "شجرة الشيطان"، كما يحلو للبعض تسميتها، وانتشارها في المخطط؛ ما جعل المكان بيئة مناسبة لتكاثر الثعابين؛ إضافة إلى الكلاب التي تأوي وتستظل بظلال هذه الأشجار المنتشرة، والذي يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وأبدى المواطن تخوفه من الكلاب الضالة التي هي الأخرى بحاجة إلى حملة بلدية للقضاء عليها؛ خاصةً أنها تشكل خطراً محتوماً على المارة بمن فيهم الأطفال، لافتاً إلى أن اختباءها وسط الشجر ساعد في عدم القضاء عليها، في إشارة له بأن القضاء على "السلم الأمريكي" هو ما يتطلع إليه السكان أولاً.

وناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم مع الظواهر السلبية في المخطط، والمتمثلة في انتشار الكلاب الضالة، وظهور الثعابين بين حين وآخر، إلى جانب مناشدتهم بالقضاء على الشجر الذي فرض سيطرته على المخطط وسط صمت رهيب من الجهات المختصة في القضاء عليها والحيلولة دون انتشارها.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
12:25 PM

فتش عن "شجرة الشيطان".. كلاب وثعابين تحاصر سكان مخطط الليث الجنوبي!

مناشدات للسكان تطالب بتدخُّل سريع والتحرُّك للقضاء على "السلم الأمريكي" أولاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وثّق مواطن في الليث بالتحديد في المخطط الجنوبي؛ كلاباً ضالة تتخذ من مدخل منزله مأوى لها، إضافة إلى ثعبان لقي حتفه بمقربة من منزله؛ يتضح أنه تعرّض للدهس قبل وصوله إلى المنزل.

وعزا المواطن تكاثر الكلاب والثعابين في المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ إلى وجود "شجرة الشيطان"، كما يحلو للبعض تسميتها، وانتشارها في المخطط؛ ما جعل المكان بيئة مناسبة لتكاثر الثعابين؛ إضافة إلى الكلاب التي تأوي وتستظل بظلال هذه الأشجار المنتشرة، والذي يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وأبدى المواطن تخوفه من الكلاب الضالة التي هي الأخرى بحاجة إلى حملة بلدية للقضاء عليها؛ خاصةً أنها تشكل خطراً محتوماً على المارة بمن فيهم الأطفال، لافتاً إلى أن اختباءها وسط الشجر ساعد في عدم القضاء عليها، في إشارة له بأن القضاء على "السلم الأمريكي" هو ما يتطلع إليه السكان أولاً.

وناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم مع الظواهر السلبية في المخطط، والمتمثلة في انتشار الكلاب الضالة، وظهور الثعابين بين حين وآخر، إلى جانب مناشدتهم بالقضاء على الشجر الذي فرض سيطرته على المخطط وسط صمت رهيب من الجهات المختصة في القضاء عليها والحيلولة دون انتشارها.

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