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تعمل أوتوماتيكيًّا.. افتتاح الصيدلية الجديدة بمستشفى سليمان فقيه

يتم تعبئة الدواء فيها بدون تدخُّل بشري.. وتمنع تكدس المراجعين

احتفل مستشفى د. سليمان فقيه ومجموعته الطبية بافتتاح الصيدلية الجديدة للمستشفى التي يوجد بها نظام أوتوماتيكي؛ إذ يتم تعبئة الدواء دون تدخُّل بشري؛ وبالتالي يكون ذلك أسرع في إخراج الدواء.

فيما أشاد عدد من المرضى والمراجعين بالنظام الأوتوماتيكي، مؤكدين أنه يساعد على صرف الدواء بشكل أسرع، فضلاً عن القضاء على التكدس والانتظار بالساعات.

يُشار إلى أن هناك طوارئ جديدة، تقع في مبنى 2 - الدور الأرضي في مستشفى د. سليمان فقيه (فرع فلسطين). وقسم الطوارئ للنساء والولادة والأطفال يوجد به أكثر من 15 سريرًا، إضافة إلى غرف الإنعاش لكل قسم، وغرف ولادة طبيعية مجهزة بالكامل في قسم الطوارئ.

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تعمل أوتوماتيكيًّا.. افتتاح الصيدلية الجديدة بمستشفى سليمان فقيه
سبق

احتفل مستشفى د. سليمان فقيه ومجموعته الطبية بافتتاح الصيدلية الجديدة للمستشفى التي يوجد بها نظام أوتوماتيكي؛ إذ يتم تعبئة الدواء دون تدخُّل بشري؛ وبالتالي يكون ذلك أسرع في إخراج الدواء.

فيما أشاد عدد من المرضى والمراجعين بالنظام الأوتوماتيكي، مؤكدين أنه يساعد على صرف الدواء بشكل أسرع، فضلاً عن القضاء على التكدس والانتظار بالساعات.

يُشار إلى أن هناك طوارئ جديدة، تقع في مبنى 2 - الدور الأرضي في مستشفى د. سليمان فقيه (فرع فلسطين). وقسم الطوارئ للنساء والولادة والأطفال يوجد به أكثر من 15 سريرًا، إضافة إلى غرف الإنعاش لكل قسم، وغرف ولادة طبيعية مجهزة بالكامل في قسم الطوارئ.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:03 PM

تعمل أوتوماتيكيًّا.. افتتاح الصيدلية الجديدة بمستشفى سليمان فقيه

يتم تعبئة الدواء فيها بدون تدخُّل بشري.. وتمنع تكدس المراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل مستشفى د. سليمان فقيه ومجموعته الطبية بافتتاح الصيدلية الجديدة للمستشفى التي يوجد بها نظام أوتوماتيكي؛ إذ يتم تعبئة الدواء دون تدخُّل بشري؛ وبالتالي يكون ذلك أسرع في إخراج الدواء.

فيما أشاد عدد من المرضى والمراجعين بالنظام الأوتوماتيكي، مؤكدين أنه يساعد على صرف الدواء بشكل أسرع، فضلاً عن القضاء على التكدس والانتظار بالساعات.

يُشار إلى أن هناك طوارئ جديدة، تقع في مبنى 2 - الدور الأرضي في مستشفى د. سليمان فقيه (فرع فلسطين). وقسم الطوارئ للنساء والولادة والأطفال يوجد به أكثر من 15 سريرًا، إضافة إلى غرف الإنعاش لكل قسم، وغرف ولادة طبيعية مجهزة بالكامل في قسم الطوارئ.

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