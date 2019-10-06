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جريمة مروعة.. أمريكية تقتل طفلها ضرباً بسبب رفضه تناول الطعام

كسرت عظامه وأحدثت تورماً في دماغه

في جريمة بشعة قتلت أم رضيعها الذي يبلغ من العمر عامين ضرباً، لسبب مأساوي وغريب حيث رفض الطفل تناول قطعة من الطعام.
تفاصيل الواقعة حدثت في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وطويت صفحتها المأساوية الأخيرة قبل أيام، حين أصدر القضاء كلمته بإدانة الأم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة طفل.
وحين بلغت الشرطة منزل الأم القاتلة عثر على ابنها في حالة مروعة بإصابات عدة في رأسه وذراعيه ليتم نقله إلى المستشفى، حيث بقي هناك ليومين قبل أن يفارق الحياة بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.
وعند تشريح جثة الطفل ظهر أن الطفل وصل إلى المستشفى بعظام مكسورة، وكدمات وتورم في الدماغ، فضلاً عن سوء تغذية ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً.

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جريمة مروعة.. أمريكية تقتل طفلها ضرباً بسبب رفضه تناول الطعام
سبق

في جريمة بشعة قتلت أم رضيعها الذي يبلغ من العمر عامين ضرباً، لسبب مأساوي وغريب حيث رفض الطفل تناول قطعة من الطعام.
تفاصيل الواقعة حدثت في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وطويت صفحتها المأساوية الأخيرة قبل أيام، حين أصدر القضاء كلمته بإدانة الأم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة طفل.
وحين بلغت الشرطة منزل الأم القاتلة عثر على ابنها في حالة مروعة بإصابات عدة في رأسه وذراعيه ليتم نقله إلى المستشفى، حيث بقي هناك ليومين قبل أن يفارق الحياة بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.
وعند تشريح جثة الطفل ظهر أن الطفل وصل إلى المستشفى بعظام مكسورة، وكدمات وتورم في الدماغ، فضلاً عن سوء تغذية ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
08:25 PM

جريمة مروعة.. أمريكية تقتل طفلها ضرباً بسبب رفضه تناول الطعام

كسرت عظامه وأحدثت تورماً في دماغه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في جريمة بشعة قتلت أم رضيعها الذي يبلغ من العمر عامين ضرباً، لسبب مأساوي وغريب حيث رفض الطفل تناول قطعة من الطعام.
تفاصيل الواقعة حدثت في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وطويت صفحتها المأساوية الأخيرة قبل أيام، حين أصدر القضاء كلمته بإدانة الأم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة طفل.
وحين بلغت الشرطة منزل الأم القاتلة عثر على ابنها في حالة مروعة بإصابات عدة في رأسه وذراعيه ليتم نقله إلى المستشفى، حيث بقي هناك ليومين قبل أن يفارق الحياة بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.
وعند تشريح جثة الطفل ظهر أن الطفل وصل إلى المستشفى بعظام مكسورة، وكدمات وتورم في الدماغ، فضلاً عن سوء تغذية ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً.

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