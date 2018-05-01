"صحة جازان" تجري تحليل الـ DNA لتنهي اتهامات تبديل مولودين بـ"الداير"

"غاوي": التحقيق أثبت عدم صحة ما تم تداوله حول الواقعة

بعدما طالب المواطن عبدالله المالكي بالتحقيق بعد ملاحظته خطأ في تسليم مولوده ومولود آخر ونتج عنه اشتباهه في تبديل بينهما بعد الولادة بمستشفى الداير بني مالك بجازان، كشف المواطن أن نتيجة تحليل DNA أكدت عدم وجود التبديل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والتحاليل.

وقال نبيل غاوي، الناطق الإعلامي لصحة جازان لـ"سبق" عند مناقشة الحادثة: تود صحة جازان الإيضاح أن ما تم تداوله بشأن تبديل مولودَين بمستشفى بني مالك "غير صحيح".

وأضاف غاوي: توضح الصحة أن الحدث يتلخص في إخلال ممرضة بإحدى الخطوات التأكيدية المتبعة قبل تسليم المواليد، وقد تم إعادة التحقق وتطبيق الإجراءات التأكيدية المتبعة بوزارة الصحة، التي أثبتت عدم وجود أي تبديل للمواليد.

وأكد متحدث صحة جازان أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المساعد للخدمات العلاجية للتحقق من الإجراءات المتخذة، ومراجعة السياسات والإجراءات داخل المنشأة؛ لضمان عدم تكرار الحدث.

وتابع: من منطلق الشفافية مع المستفيدين فقد تم إيضاح الإجراءات لذوي المولودَيْن، وقد تقدم أحد الوالدين بطلب إجراء تحاليل الحمض النووي DNA، وجارٍ العمل على ذلك.

واختتم بأنه تم تسليم المولودَين لذويهما، وما زالت الوالدتان في المستشفى لدواعٍ طبية، متمنين لهما الصحة والسلامة.