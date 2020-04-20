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"يسر" توزع 1000 سلة غذائية رمضانية أمام مقر المحافظة ببحرة

دعمًا لحملة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين

وزعت "جمعية يسر الخيرية ببحرة"، وهي إحدى الجهات الخيرية الواقعة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، صباح اليوم الاثنين، 1000 سلة غذائية رمضانية، برعاية محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، وبحضور مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن القحطاني، وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي من أمام مقر محافظة بحرة.

وتأتي هذه الحملة دعمًا لحملة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

جمعية يسر الخيرية محافظ بحرة

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"يسر" توزع 1000 سلة غذائية رمضانية أمام مقر المحافظة ببحرة
سبق

وزعت "جمعية يسر الخيرية ببحرة"، وهي إحدى الجهات الخيرية الواقعة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، صباح اليوم الاثنين، 1000 سلة غذائية رمضانية، برعاية محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، وبحضور مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن القحطاني، وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي من أمام مقر محافظة بحرة.

وتأتي هذه الحملة دعمًا لحملة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:24 PM

"يسر" توزع 1000 سلة غذائية رمضانية أمام مقر المحافظة ببحرة

دعمًا لحملة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزعت "جمعية يسر الخيرية ببحرة"، وهي إحدى الجهات الخيرية الواقعة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، صباح اليوم الاثنين، 1000 سلة غذائية رمضانية، برعاية محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، وبحضور مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن القحطاني، وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي من أمام مقر محافظة بحرة.

وتأتي هذه الحملة دعمًا لحملة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

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