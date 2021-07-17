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حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال

دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم

أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.

وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.

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حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال
سبق

أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.

وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
03:21 PM

حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال

دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.

وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.

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