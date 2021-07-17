حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال

أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.
وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.
أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.
وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.
أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.
وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.
أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.
وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.