وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.

أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.

حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-17 أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال. وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 03:21 PM

حج 1442.. الجميعي: نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم





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أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، نجاح خطط التفويج من نقاط الاستقبال.

وقال "الجميعي" اليوم: إن دخول الحافلات إلى مشعر منى سيكون الساعة 10 مساء اليوم.