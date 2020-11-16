النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

والدة "هادي الشمري" في ذمة الله

تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.

وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.

ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
والدة "هادي الشمري" في ذمة الله
سبق

تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.

وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.

ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
08:16 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
08:48 PM

والدة "هادي الشمري" في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
152

تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.

وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.

ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,859
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,432
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,323

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة