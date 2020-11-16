والدة "هادي الشمري" في ذمة الله

تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .
تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .
تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .
تُوفيت اليوم والدة هادي بن مهدي بن غصاب الشمري.
وتتقدَّم "سبق" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرتهم الكريمة.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف0555949799 .