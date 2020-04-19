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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

بسبب "كورونا" .. لاعبو نادٍ إيطالي يتنازلون عن رواتب أربعة أشهر

وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي، على التنازل عن رواتبهم إلى نهاية الموسم؛ لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي، ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان، الأحد: إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقّة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

وأشار النادي أيضًا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أُحيلوا إلى البرنامج الحكومي للتأكد من حصولهم على أجورهم الشهرية.

إيطاليا روما دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب "كورونا" .. لاعبو نادٍ إيطالي يتنازلون عن رواتب أربعة أشهر
سبق

وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي، على التنازل عن رواتبهم إلى نهاية الموسم؛ لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي، ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان، الأحد: إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقّة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

وأشار النادي أيضًا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أُحيلوا إلى البرنامج الحكومي للتأكد من حصولهم على أجورهم الشهرية.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:57 PM

بسبب "كورونا" .. لاعبو نادٍ إيطالي يتنازلون عن رواتب أربعة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي، على التنازل عن رواتبهم إلى نهاية الموسم؛ لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي، ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان، الأحد: إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقّة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

وأشار النادي أيضًا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أُحيلوا إلى البرنامج الحكومي للتأكد من حصولهم على أجورهم الشهرية.

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