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إقبالٌ كبيرٌ على البنوك للاكتتاب في #أرامكو .. وقيمة الطرح من 90 إلى 96 مليار ريال

الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر عالمياً .. يتجاوز طرح الشركة الصينية "علي بابا"

شهدت البنوك، خلال الساعات القلية الماضية، إقبالاً كبيراً للاكتتاب في #أرامكو؛ حيث كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت أنه سيتم طرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ أي بما يعادل 3 مليارات سهم من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

وحدّدت الشركة النطاق السعري بين 30 ريالاً و32 ريالاً؛ ما يعني أن القيمة الإجمالية للطرح ستراوح بين 90 مليار ريال و96 مليار ريال (ما يعادل ما بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار).

وبذلك سيكون اكتتاب "أرامكو" الأكبر في تاريخ السوق السعودي، والأكبر في التاريخ عالمياً، حيث سيتجاوز طرح الشركة الصينية "علي بابا" الذي تمّ عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار؛ ما يعادل 81.6 مليار ريال، وذلك وفق ما نقله موقع "أرقام".

أما محلياً، فسيتجاوز اكتتاب "أرامكو" اكتتاب "البنك الأهلي التجاري" الذي تمّ في أكتوبر 2014؛ حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال.

أرامكو اكتتاب أرامكو الشركة الصينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبالٌ كبيرٌ على البنوك للاكتتاب في #أرامكو .. وقيمة الطرح من 90 إلى 96 مليار ريال
سبق

شهدت البنوك، خلال الساعات القلية الماضية، إقبالاً كبيراً للاكتتاب في #أرامكو؛ حيث كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت أنه سيتم طرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ أي بما يعادل 3 مليارات سهم من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

وحدّدت الشركة النطاق السعري بين 30 ريالاً و32 ريالاً؛ ما يعني أن القيمة الإجمالية للطرح ستراوح بين 90 مليار ريال و96 مليار ريال (ما يعادل ما بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار).

وبذلك سيكون اكتتاب "أرامكو" الأكبر في تاريخ السوق السعودي، والأكبر في التاريخ عالمياً، حيث سيتجاوز طرح الشركة الصينية "علي بابا" الذي تمّ عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار؛ ما يعادل 81.6 مليار ريال، وذلك وفق ما نقله موقع "أرقام".

أما محلياً، فسيتجاوز اكتتاب "أرامكو" اكتتاب "البنك الأهلي التجاري" الذي تمّ في أكتوبر 2014؛ حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
12:33 PM

إقبالٌ كبيرٌ على البنوك للاكتتاب في #أرامكو .. وقيمة الطرح من 90 إلى 96 مليار ريال

الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر عالمياً .. يتجاوز طرح الشركة الصينية "علي بابا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت البنوك، خلال الساعات القلية الماضية، إقبالاً كبيراً للاكتتاب في #أرامكو؛ حيث كانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت أنه سيتم طرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ أي بما يعادل 3 مليارات سهم من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

وحدّدت الشركة النطاق السعري بين 30 ريالاً و32 ريالاً؛ ما يعني أن القيمة الإجمالية للطرح ستراوح بين 90 مليار ريال و96 مليار ريال (ما يعادل ما بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار).

وبذلك سيكون اكتتاب "أرامكو" الأكبر في تاريخ السوق السعودي، والأكبر في التاريخ عالمياً، حيث سيتجاوز طرح الشركة الصينية "علي بابا" الذي تمّ عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار؛ ما يعادل 81.6 مليار ريال، وذلك وفق ما نقله موقع "أرقام".

أما محلياً، فسيتجاوز اكتتاب "أرامكو" اكتتاب "البنك الأهلي التجاري" الذي تمّ في أكتوبر 2014؛ حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,525
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,354
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,727
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,025

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