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"أمانة جدة" تغلق 265 محلاً تجاريًا لم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية

خالفت الأنظمة مع قرار المرحلة الثانية والحظر الجزئي من الثالثة مساء

أغلقت أمانة محافظة جدة 265 محلاً تجاريًا ما بين تموينات وبقالات ومطاعم وكافتيريا وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المرحلة الثانية وقرار الحظر الجزئي من 3 مساءً وحتى 6 صباحًا وتمثلت الجهود من اليوم الثالث عشر وحتى الخامس عشر من شوال.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجولات المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما تدعو أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

فيروس كورونا الجديد

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"أمانة جدة" تغلق 265 محلاً تجاريًا لم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة 265 محلاً تجاريًا ما بين تموينات وبقالات ومطاعم وكافتيريا وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المرحلة الثانية وقرار الحظر الجزئي من 3 مساءً وحتى 6 صباحًا وتمثلت الجهود من اليوم الثالث عشر وحتى الخامس عشر من شوال.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجولات المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما تدعو أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:25 PM

"أمانة جدة" تغلق 265 محلاً تجاريًا لم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية

خالفت الأنظمة مع قرار المرحلة الثانية والحظر الجزئي من الثالثة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة 265 محلاً تجاريًا ما بين تموينات وبقالات ومطاعم وكافتيريا وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المرحلة الثانية وقرار الحظر الجزئي من 3 مساءً وحتى 6 صباحًا وتمثلت الجهود من اليوم الثالث عشر وحتى الخامس عشر من شوال.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيدها بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجولات المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما تدعو أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940.

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