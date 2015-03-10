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فرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة

تحتل المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تأثرًا بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

السلطات الصحية فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:43 PM

فرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة

تحتل المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تأثرًا بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

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